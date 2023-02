Fedez è a Sanremo per il Festival e un video che lo riprende mentre abbraccia Gianni Morandi ha scatenato l’invidia degli hater.

Il Festival di Sanremo 2023 sta per iniziare e, tra polemiche di vario genere, Amadeus si appresta a condurre la sua quarta edizione. Accanto a lui per il 73esimo Festival ci sarà Gianni Morandi che, nelle ultime ore, ha condiviso sui social alcuni momenti del dietro le quinte della kermesse. A scatenare i commenti della rete e quegli degli hater è stato un video in cui il cantante e co-conduttore di Sanremo abbraccia calorosamente Fedez.

Gianni Morandi difende Fedez

“Incontri a Sanremo”, ha scritto Morandi a corredo del video in cui, dopo aver salutato Fedez che si ferma per una foto insieme a lui e alla moglie Anna, gli chiede dove sia diretto.

“Adesso vado a trovare mia moglie”, risponde il rapper che per la settimana di Sanremo 2023 è in riviera per duettare con gli Articolo 31 e condurre Muschio Selvaggio su Rai 2.

Alla vista di quel video, non sono mancati i commenti negativi degli hater. “Mi spiace Gianni, ma Fedez…non lo trovo molto simpatico”, ha scritto una utente del web cui Morandi ha immediatamente risposto: “Se lo conoscessi ti ricrederesti. Un abbraccio”.

“Che tristezza siete”, ha scritti qualcun altro e, anche in questo caso, Morandi ha dato una grande lezione di educazione e simpatia: “Sorridi che la vita è bella”.

Ancora una volta, dunque, Gianni si conferma un artista dal cuore grande, in grado di spendersi anche per chi, travolto dalle critiche, preferisce non replicare agli insulti.

