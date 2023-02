La fine della storia con Livio Cori non è mai stata commentata da Anna Tatangelo, reduce dalla conclusione di una relazione che l’aveva risollevata dalla rottura con Gigi D’Alessio. Per diverso tempo, la cantante di Sora aveva preferito rimanere single e dedicarsi al figlio Andrea e alle amiche, ma da qualche ora circola il rumor secondo cui avrebbe trovato un nuovo fidanzato.

Da qualche ora, Anna Tatangelo condivide post direttamente da Parigi, la città che tutti conoscono come una delle più romantiche.

Cene, pranzi e colazioni sono sempre per due, ma la cantante è stata ben attenta dal non condividere il nome del suo accompagnatore.

A rendere nota l’identità di colui che sembra essere il nuovo fidanzato della Tatangelo è stata la blogger Deianira Marzano.

A lei sono giunte diverse segnalazioni che raccontavano di aver avvistato Anna insieme al modello Mattia Narducci e, nelle ultime ore, è stata pubblicata nelle Instagram story della esperta di gossip la prima foto che ritrae la nuova coppia a cena in un ristorante parigino.

Per Anna Tatangelo, dunque, pare sia ritornato il sereno in amore.

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram