Sembra essere tornato l’amore nel cuore di Anna Tatangelo ma sull’identità dell’uomo regna il mistero. Chi sarà il fortunato?

Dopo un periodo davvero triste che l’ha vista perdere affetti molto cari oltre al fidanzato, Anna Tatangelo pare essere tornata a sorridere. Il merito potrebbe essere di un nuovo compagno che, da qualche tempo, ha generato in lei forte simpatia ed emozioni…

Nuovo amore per Anna Tatangelo?

Anna Tatangelo

Come detto, dopo aver detto addio alla madre e al nonno, la Tatangelo potrebbe aver ritrovato un pizzico di serenità almeno dal punto di vista sentimentale. L’ex compagna di Gigi D’Alessio, infatti, dopo la relazione finita con Livio Cori, con cui la relazione è durata circa due anni, la donna potrebbe avere ora un nuovo lui.

Secondo Diva e Donna “Anna Tatangelo in questo periodo è particolarmente radiosa. C’è chi dice che frequenti un nuovo cavaliere per cui nutre una forte simpatia”.

Nessuna informazione, però, sull’identità del Cavaliere che avrebbe riportato il sorriso sul volto della cantante. Al momento, quindi, questo personaggio resta “top secret” e solo il tempo dirà qualcosa di più.

Intanto i rapporti con gli ex per la bella Anna sembrano essere sempre un po’ tesi. Con D’Alessio, infatti, pare che ormai ci si senta solo per le questioni legate al figlio, Andrea, e non per altro. La stessa cantante era rimasta “male” per aver scoperto della nuova paternità dell’ex, in passato, solo dai giornali.

Di seguito un recente post Instagram della cantante:

