Giallo sugli aerei che sorvolano la casa del GF Vip e che dedicano messaggi ad Antonella e Edoardo. Scoperto chi li ha finanziati?

Stanno ancora insieme oppure no? Sino a qualche giorno fa sicuramente sì, chissà se per gioco o per davvero. Ad ogni modo Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono stati indubbiamente tra i protagonisti dell’edizione attuale del GF Vip. La coppia, chiamata dei Donnalisi, ha ricevuto molte critiche ma altrettanti attestati d’affetto come quelli parsi in cielo con degli aerei con dediche per loro. Eppure, dietro a questi, ci sarebbero delle persone a loro molto vicine.

GF Vip, il giallo sugli aerei per Antonella e Edoardo

Antonella Fiordelisi

Come detto, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono stati per diverse settimane uno dei motivi di maggiore attenzione per i fan del GF Vip. La loro love story è stata vista da tutti, persino i momenti più intimi. Sebbene molti non si siano schierati in loro favore, tanti altri sì. Alcuni di questi mandando anche dei messaggi mozzafiato come quelli apparsi in volo su degli aerei.

Ma proprio su questi messaggi “in cielo” ci sarebbe un giallo. Una segnalazione anonima riportata dal sito Anticipazioni TV, infatti, ha rivelato che questi aerei non arriverebbero dai fan della coppia bensì dai genitori dei ragazzi: “Io, infiltrata nel gruppo dei Donnalisi, so che finanziano gli aerei i rispettivi padri della coppia. Pena, pena, pena”. Insomma, sarebbero il padre e di Antonella e quello di Edoardo a fare finta che i loro figli siano sostenuti dal pubblico.

In tanti, tra i veri fan dei due, hanno smentito questa indiscrezione. Eppure, adesso, il dubbio resta. Vedremo se i diretti interessati commenteranno la questione in futuro oppure lascerenno che la vicenda passi senza replica.

Di seguito un post Instagram del Grande Fratello relativo alla coppia:

