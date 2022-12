Rivelazione di Fiorello in diretta su Viva Rai 2 che leggendo un messaggio di Mara Venier ha svelato che la donna ha il Covid.

Non si frena mai, tantomeno quando lavora, Fiorello. E allora ecco che nel suo appuntamento mattutino con Viva Rai 2, lo showman ha svelato un messaggio appena ricevuto da parte di Mara Venier. Peccato che leggendolo ha rivelato che la donna sia stata colpita… dal Covid.

Mara Venier ha il Covid: salta Domenica In a Natale?

Mara Venier

Come detto, le condizioni di salute della Venier, che nelle ultime ore aveva già fatto sapere di non stare troppo bene, sono state rese note da Fiorello. L’uomo, nel corso di Viva Rai 2, leggendo un messaggio della donna, ha rivelato la positività al Covid della conduttrice.

“Mi è arrivato un messaggio adesso da Mara Venier. ‘Amore mio anche io ti guardo, mi tiri su il morale. Mi son beccata il Covid'”. La rivelazione dell’uomo che ha mostrato anche il telefono come prova. Poi, rivolgendosi direttamente alla “Zia”: “Non ti preoccupare che in tre giorni ti passa”.

A questo punto, però, in tanti si stanno chiedendo cosa ne sarà della puntata speciale per Natale prevista di Domenica In. Secondo Repubblica, l’ipotesi più probabile è che venga data in onda un “meglio di” in attesa che la conduttrice si senta meglio e si negativizzi.

Di seguito anche il post Twitter di Viva Rai 2:

