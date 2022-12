Una notte di lacrime e le parole di grande stress. Al GF Vip potrebbe esserci un altro addio nelle prossime ore.

Non smettiamo di dirlo: questa edizione del GF Vip sta davvero vedendo capitare le cose più strane di sempre. Non solo amori e polemiche, ma anche tanti casi (persino di Covid), bufere social e in studio e squalifiche. L’ultima notizia riguarda un possibile addio dopo una nottata di lacrime. Parliamo di Milena Miconi, da poco entrata nella Casa, che si è sfogata con gli altri concorrenti.

GF Vip: Milena Miconi lascia la Casa?

Come viene sottolineato anche sui social, nella Casa del GF Vip è stata una notte di pianti e lacrime. In modo particolare da parte della neo entrata Milena Miconi che non pare aver resistito troppo al clima dentro la dimora con gli altri coinquilini.

La donna ha pianto tutta la notte e dalle 3 del mattino si è sfogato dando segnali di cedimento e, probabilmente, di abbandono. “Mi mancano i miei figli”, ha esordito. “Io non ho nulla a che fare con questo contesto. Ognuno è fatto a modo suo e io sono arrivata al limite. […] Sto impazzendo, non sto bene e mi sento un topo in gabbia”, le sue parole.

La difficoltà ad integrarsi all’interno di un gruppo già consolidato sta diventando per la donna un ostacolo insormontabile. Se a questo si aggiunge la mancanza, inevitabile, dei figli, sembra proprio che il suo “destino” sia segnato. Staremo a vedere se la donna riuscirà a riprendersi oppure abbandonerà il reality.

Questo lo sfogo della donna condiviso da un utente sui social:

Di seguito, invece, un recente post Instagram nel quale Milena parlava di Oriana:

