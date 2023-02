Cosa accadrà al GF Vip? Rumors parlando dell’uscita di Luca Onestini per possibili problemi di salute. Cosa sta succedendo.

Luca Onestini lascia il GF Vip? Non si sa, ma sarebbe l’ennesimo colpo di scena di questa edizione decisamente molto movimentata del reality show condotto da Alfonso Signorini. I fan sono preoccupati per alcune indiscrezioni che stanno arrivando relativamente alla salute del modello e influencer.

Potrebbe esserci un’uscita inattesa al GF Vip nelle prossime ore. Luca Onestini potrebbe lasciare la Casa per dei problemi di salute. Nelle ultime ore stanno circolando alcuni rumors sulle condizioni del ragazzo che non sarebbero ottimali.

A confermare in un certo senso quanto sta accadendo anche l’esperto di gossip Amedeo Venza che su Instagram ha scritto: “Chiamato in confessionale gli avrebbero detto che alcuni suoi valori non sono buoni… dopo aver fatto degli esami”.

Al momento, però, non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte della produzione del programma e lo stesso ragazzo risulta essere ancora protagonista del gioco. La voce sul suo stato, però, si è sparsa in poche ore tanto che sui social qualcuno giura di averlo visto molto demotivato e giù, forse proprio per questo “malessere” o per il fatto che dovrà lasciare la Casa.

Ad ogni modo per avere conferma o smentita bisognerà aspettare la puntata del GF Vip di questa sera dove non mancheranno le sorprese, non solo quelle potenziali relative ad Onestini.

Di seguito anche il post Twitter di un utente sulla vicenda:

Girano voci che Onestini potrebbe lasciare la casa x' sembra che alcuni suoi valori non sono buoni dopo aver fatto degli esami. Spero sia una fake ma vedendo il suo cambio di umore temo ci possa essere del vero…🥺 pic.twitter.com/9gPzZVGgJd — CLAUDIA (@CLAUDIAIaia1) February 5, 2023

