Dopo le parole sul razzismo in Italia da parte di Paola Egonu arriva la replica di Claudia Marthe, madre della cantante Elodie.

“So già che se mio figlio fosse di pelle nera, vivrebbe lo stesso sgradevole trattamento che ho subito io. Se dovesse essere di pelle mista, sarebbe ancora peggio: sarebbe considerato troppo nero per i bianchi e troppo bianco per i neri”. Erano state queste le parole a Vanity Fair di Paola Egonu a proposito del razzismo e dell’Italia. Frasi che hanno generato grande clamore e che oggi vedono la replica di Claudia Marthe, madre della nota cantante Elodie.

La replica a Paola Egoni di Claudia Marthe

Paola Egonu

La madre della cantante, a Il Fatto Quotdiano, ha detto la sua riguardo il tema razzismo dando una forte risposta anche a Paola Egonu: “Non potrei definirlo un Paese che discrimina in base alla razza. Ci sono gli idioti, qui e altrove. Sono intollerabili, qui o altrove. E allora? Non facciamo più figli per paura degli stupidi?”, il commento di Claudia Marthe, creola arrivata giovanissima in Italia all’inizio degli anni ’80 e che ha avuto appunto la giovane artista da un uomo italiano.

“Resto disorientata dalle parole della pallavolista Paola Egonu che non voglio affatto giudicare, ma mi piacerebbe capire”.

Parlando di Elodie e di come è stata cresciuta: “L’ho educata a riconoscere l’ignoranza, ad usare l’autoironia che non significa fare finta di niente, ma smontare le reazioni che non sono accettabili. Però a farlo con intelligenza, a distinguere. Spero di averla preparata”.

“Da piccola capitava che le toccassero i capelli straniti, è successo anche a me, lasciavo fare: ‘Vedete, sono così’”.

Alla Egonu, poi, la Marthe ha detto: “Spero si confrontino, si parlino perché Elodie ha vissuto pure lei esperienze negative, tutti abbiamo sofferto, ma bisogna superare. Vorrei dire a questa bellissima ragazza che deve volersi più bene: è splendida, affermata, è italiana e non ha bisogno di essere riconosciuta come tale, lo è. Non si può piacere a tutti, chi non accetta le differenze tra le persone è una minoranza”.

Di seguito, invece, il post Instagram della pallavolista con l’annuncio della sua presenza a Sanremo 2023:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG