Dopo alcuni giorni dall’intervento di blefaroplastica, Karina Cascella mostra gli effetti ai suoi occhi e suoi social…

Solamente pochi giorni fa aveva spiegato di essere libera di poter dire e fare ciò che voleva e, soprattutto, di potersi mostrare a seguito di un intervento di blefaroplastica. Parliamo di Karina Cascella che in queste ore è tornata sui social per far vedere gli effetti del ritocchino…

Karina Cascella mostra i risultati dell’intervento alle palpebre

Karina Cascella

“La situazione va sempre meglio, anche rispetto la cicatrice e i lividi”, ha detto Karina Cascella facendosi vedere con un primo piano nelle sue stories Instagram. “Ma io mi riferisco soprattutto a quella degli occhi, che ogni giorno si aprono sempre di più. Sono super super felice. Un capolavoro targato Antonio Spagnolo”.

Massima soddisfazione quindi per gli effetti del ritocchino di alcuni giorni fa da parte della ex opinionista di Uomini e Donne che ha avuto a che vedere, come spesso le accade, anche con qualche haters.

“E comunque da oggi, per tutte quelle che per un ritocco naturalissimo che ho fatto agli occhi mi scrivono accusandomi di non accettarmi per quella che sono, vi voglio vedere: senza trucco, con i peli cresciuti ovunque, con i capelli sempre uguali e mai decolorati o diversi, con e unghie come quella del GF. Per quelle, invece, che scrivono: ‘La gente si opera perché davvero ne ha bisogno tu lo fai per capriccio’, invece vi dico, allora non mangiate più perché in alcuni posti del mondo la gente muore di fame. Ma che caz*o di discorsi fate? Ma si potrà essere così ignoranti?”, le parole della Cascella riprese da Gossip.it.

Frasi che hanno fatto seguito allo sfogo dei giorni scorsi: “Non mi piacciono e mie palpebre? Le modifico. Semplice. Non accetto le mie palpebre da pesce lesso? No. E le modifico. Più chiaro di così penso sia difficile. E se a te o ad altri non sta bene il mio pensiero, dormirò, mangerò e vivrò ugualmente”.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della donna:

