Grande campionessa di pallavolo, Paola Egonu è stata spesso vittima di insulti razzisti e omofobi: ripercorriamo le vicende più eclatanti.

Paola Egonu è una grande pallavolista italiana. Un corpo statuario, una tecnica impeccabile e un carattere in grado di dare forza alle sue compagne di squadra. Eppure, la campionessa è stata spesso vittima di insulti razzisti e omofobi: ripercorriamo le vicende più eclatanti, con la speranza di non vederle replicate nel corso del Festival di Sanremo 2023.

Paola Egonu: tutte le volte che è stata vittima di insulti razzisti

Paola Egonu, pallavolista italiana classe 1998, è stata spesso vittima di insulti razzisti e omofobi. Nata in provincia di Padova da genitori di origine nigeriana, ha ottenuto la cittadinanza italiana nel 2014. In questo stesso anno, ha iniziaro a muovere i primi passi nella pallavolo di un certo livello, debuttando in serie B1. Grazie alle sue qualità è arrivata a giocare in serie A1, poi nella stagione 2022/2023 si è trasferita in Turchia, con la squadra VakıfBank. Nel corso della sua carriera, Paola ha ricevuto parecchi insulti, mai sul piano tecnico, sempre per il colore della pelle o per l’orientamento sessuale.

Le Olimpiadi

Nel 2020, quando è stata scelta come portabandiera del vessillo olimpico ai Giochi di Tokyo, il suo nome è finito in tendenza sui social. Purtroppo, a fare da padrone sono stati commenti razzisti e omofobi. A pochi è interessato il motivo per cui è stata nominata, ovvero il merito, ma in molti si sono scagliati contro di lei con il solo scopo di diffondere odio. “Scelta dettata da meriti sportivi o da colori?“, oppure “È solo una scelta politica e strumentale“, o ancora “Non ci siamo”: questi sono solo alcuni dei pensieri scritti dagli haters.

Gli insulti per l’orientamento sessuale

Sul versante degli insulti omofobi, invece, in tanti si sono sentiti autorizzati a giudicare il suo orientamento sessuale. Paola, nel 2018, è stata fidanzata con la collega Katarzyna Skorupa, dichiarando che in amore non ha mai dato importanza al genere. “Ma da lesbica si è scelta una nera o una bianca per trastullarsi?“, ha scritto sui social uno stupido leone da tastiera.

Paola Egonu: gli insulti ai Mondiali 2022

Quanto avvenuto per la nomina come portabandiera del vessillo olimpico ai Giochi di Tokyo non è stato un caso isolato. Paola Egonu è stata ricoperta di insulti anche ai Mondiali femminili di pallavolo del 2022, quando l’Italia ha perso in semifinale contro il Brasile, conquistando ‘solo’ la medaglia di bronzo. A causa delle brutte parole che le sono state rivolte, la campionessa ha addirittura pensato di lasciare la Nazionale.

“Mi hanno chiesto anche se sono italiana… questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca“, affermava Paola in lacrime sfogandosi con il suo procuratore. La sportiva era stata immortalata da un tifoso, in un video che poi è stato diffuso sui social. Nel mese di febbraio 2023, la Egonu sarà al Festival di Sanremo come co-conduttrice, speriamo solo di non assistere all’ennesimo spettacolo razzista e omofobo firmato dalle solite zucche vuote.

