Umorismo o bullismo? Questa la domanda che in tanti si sono posti dopo l’ultima puntata andata in onda di ‘Viva Rai2’ di Fiorello a seguito di una serie di battute che hanno coinvolto anche il figlio appena nato di Romina Carrisi, figlia di Al Bano. A sottolineare la vicenda la stessa neo mamma che sui social non le ha certo mandate a dire allo showman.

Romina Carrisi contro Fiorello: la battuta sul figlio

La figlia di Al Bano, Romina Carrisi, ha risposto con durezza alle recenti battute di Fiorello sul nome del suo figlio appena nato, Axel Lupo. Il conduttore di Viva Rai2, infatti, aveva ironizzato sui nomi strani che alcuni vip scelgono per i loro figli, citando anche il caso di Chiara Nasti, che vorrebbe chiamare la sua bambina Barbie.

In riferimento, però, al neonato di Romina Jr, lo showman ha detto: “Ma puoi chiamare un bambino Axel Lupo? Pensa se incontra Nathan Falco. Mai che uno che chiama una figlia Blatta! Ti immagini? Uno con la figlia femmina: ‘Blatta vieni qua, Blattina… le amiche come la chiamerebbero? Blatty, con la y'”. Frasi chiaramente ironiche ma che hanno scatenato la dura reazione della giovane Carrisi.

Romina, infatti, non ha gradito l’umorismo del presentatore e ha espresso il suo disappunto su Instagram, accusandolo di aver fatto bullismo sul suo bambino. “Prendere in giro il nome di un bambino appena nato lo trovo di cattivo gusto”, ha esordito. “Sì… certo… Fiorello, si fa per ridere, ma questo è puro bullismo non sano umorismo. Forse da piccolo hanno preso in giro te e Catena per i vostri nomi e questo da neo madre mi dispiace. Baci e buon Sanremo”.

La polemica tra la Carrisi e Fiorello ha diviso il web, tra chi ha difeso la sensibilità della madre e chi ha invitato a non prendere sul serio le battute del comico. Staremo a vedere se Fiore vorrà replicare o meno.

