Una storia molto forte a C’è Posta per Te ha generato non poche reazioni da parte del pubblico presente e di quello a casa.

Sabato sera su Canale 5 all’insegna di C’è Posta Per Te. Tra le storie che hanno fatto maggiormente parlare e che ancora adesso lo stanno facendo, sicuramente quella di Caterina e Francesco, madre e figlio. La donna ha abbandonato il suo ragazzo quando lui aveva 11 anni e il giovane, adesso, non riesce a perdonarla. Neppure Maria De Filippi e la sua solita bravura sono riuscite a cambiare le cose. Non del tutto almeno.

C’è Posta Per Te: la storia di Caterina e Francesco

“Con mio figlio Francesco ho sbagliato tutto, voglio chiedergli perdono”. Inizia in questo modo il racconto di Caterina riguardo quanto accaduto col figlio.

La donna ha spiegato di essere cresciuta in una casa famiglia e dopo aver incontrato un ragazzo all’età di 18 anni si è innamorata ed è rimasta incinta del primo figlio, Francesco, appunto.

Dopo qualche anno, però, la relazione col padre del ragazzo termina e lei, senza soldi e lavoro, vede l’affidamento del bambino finire alla nonna.

Dopo qualche tempo Caterina prova a chiedere al ragazzo se vuole tornare a vivere con lei ma lui dice di no e che vuole restare dalla nonna. A quel punto la donna lo lascia da lei e sparisce dalla sua vita.

Ed è proprio da qui che vuole ripartire e chiedere scusa, trovando, però, un vero e proprio muro da parte del giovane: “Ho visto abbastanza. Fino a quattro anni fa volevo vederla, mi mancava, ma ho sentito sua sorella che mi ha detto che ha avuto una figlia e non mi ha mai cercato. Ci sono rimasto male. Sono contento se ha una figlia, ma io volevo sapere perché mi ha lasciato. Oggi non voglio più sapere niente, non ci posso fare nulla”, ha spiegato Francesco decidendo di non far parlare sua madre e di uscire dallo studio.

L’intervento di Maria De Filippi non serve

Ma le sorprese sono finite. Infatti, dopo essere uscito dallo studio, Francesco fa ritorno accanto a Maria De Filippi e decide di ascoltare cosa sua madre ha da dire. Al netto delle parole della donna, il giovane non cambia idea e non apre la busta.

Francesco ha quindi spiegato l’importanza di sua nonna nella sua vita. Una donna che, di fatto, gli ha fatto da madre. Anche per questo decide di andare dritto per la sua strada senza andare oltre la busta.

A quel punto, a conclusione della storia, la signora Caterina ha avuto modo di vedere sua madre, ovvero la nonna di Francesco e l’ha ringraziata per essersi presa cura di lui. La donna, in tal senso, ha spiegato che Caterina può vederlo quando vuole ma tutto dipenderà dalla volontà del giovane.

“Un piccolo passo avanti”, ha detto la De Filippi che, questa volta, non è riuscita ad ottenere un lieto fine.