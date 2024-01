La nota diva Sharon Stone ha deciso di cercare l’amore su Tinder. Nei suoi racconti anche alcuni appuntamenti “horror”.

C’è anche Sharon Stone su Tinder. Ebbene sì, la diva di Hollywood ha raccontato di essersi iscritta alla nota app di incontri per cercare l’amore. Parlando al Times, l’attrice ha spiegato di aver optato per crearsi un profilo originale, con la sua vera identità, allo scopo di trovare l’anima gemella. Il risultato, però, fino ad oggi non è stato ottimale con alcuni appuntamenti decisamente “al limite”.

Sharon Stone su Tinder

Sharon Stone

La Stone ha raccontato di aver preso la decisione di iscriversi su Tinder con un chiaro intento: “Sono su Tinder con la mia vera identità. Non posso essere falsa. Non sono su Tinder per sesso. Così è facile. Mica devi andare su Tinder per questo. Basta prendersi un caffè al bar o fare la spesa al supermercato per trovare uno con cui fare sesso. Non è difficile. Io invece cerco l’amore e sento che questo è l’anno giusto, al 100%”.

Per la famosissima attrice, celebre per Basic Instinct, niente identikit dell’uomo ideale. La donna ha spiegato di non avere prerequisiti: “Non cerco nulla in particolare. Mai fatto”.

Gli appuntamenti dell’orrore

La ricerca dell’amore, per il momento, però, non sembra andare per il meglio. La bellissima Stone, infatti, ha spiegato al media di aver avuto appuntamenti davvero strani. Una volta, persino con un tossicodipendente: “Si era fatto 20 mila volte e mi ha fatto anche vedere le foto”, ha spiegato. “L’ho incontrato tempo fa nel giardino di un hotel di Bel Air e sono inorridita al suo arrivo”.

La donna ha spiegato di essere fuggita confidando all’uomo di non riuscire ad andare avanti con l’incontro. Staremo a vedere se i futuri appuntamenti andranno meglio o no.

