L’esperienza al Grande Fratello per Massimiliano Varrese si sta trasformando in un incubo. Arriva il duro pensiero della famiglia dell’attore.

Tra i personaggi più discussi dell’edizione in corso del Grande Fratello c’è sicuramente Massimiliano Varrese. L’uomo è rimasto protagonista di diverse vicende che hanno fatto discutere e, anche per questo, per lui sono scattati molti commenti e polemiche tra i telespettatori e utenti del web. Per tale ragione, attraverso un’intervista a Fanpage, la sua famiglia, ed in particolare sua madre, sua sorella e la zia hanno voluto alzare la voce.

Massimiliano Varrese: la famiglia si arrabbia

La famiglia di Varrese, nelle vesti di sua madre, sua zia e sua sorella, ha chiesto a gran voce la cessazione dell’odio social verso l’attore. Secondo loro, infatti, l’uomo è nel bel mezzo della gogna mediatica senza ragione.

La zia ha fatto riferimento in primis ad alcune situazioni vissute con Beatrice Luzzi che lo aveva accusato di molestie: “Ci fa molto male. Doveva essere una bella esperienza ma è diventato un incubo. La signora Beatrice Luzzi ha addirittura parlato di molestie. È gravissimo”. In tal senso la donna ha anche detto che i fan dell’attrice sono tra i più accaniti contro Massimiliano.

Anche la sorella dell’attore è parsa preoccupata sugli effetti che l’esperienza al GF potrà avere nella carriera del fratello: “Se gli insulti subiti potranno avere effetti nella sua carriera? Sicuramente. Sulla carriera e sulla vita privata. Mi chiedo cosa abbia fatto Massimiliano di tanto grave da meritarsi questo trattamento. Ha reagito alle provocazioni di Beatrice che ne ha dette più di mio fratello. Le sue, però, non sono state mostrate”.

La madre, invece, ha detto riguardo la percezione da parte di Massimiliano su cosa stia accadendo verso di lui fuori: “Credo un po’ si sia già reso conto di quanto sta accadendo all’esterno ma che non abbia compreso la portata di quanto è stato scritto e detto sul suo conto. Non a questi livelli. Da madre, non ho potuto fare niente. Ho parlato con decine di avvocati e tutti mi hanno detto che dovrà essere lui a decidere una volta uscito”.

La donna ha aggiunto che tutto quello che sta accadendo sui social è, di fatto, un vero e proprio massacro verso suo figlio.

La famiglia ha quindi sperato che l’odio social possa diminuire anche se il problema è uno solo: “Non possiamo fare niente. Come si ferma una gogna social?”, ha concluso la sorella di Varrese.

