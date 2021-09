Harry e Meghan tornano in scena, e non solo. Dopo il tour newyorkese, il Duca e la Duchessa del Sussex intendono partire per la Gran Bretagna in occasione delle festività natalizie.

Ormai Harry e Meghan sono tornati sulla scena, pronti ad essere abbagliati dalle luci della ribalta. Dopo il tour newyorkese e la partecipazione al Global Citizien Live, la coppia ha dichiarato di essere pronta a tornare in Inghilterra. Il duca e la duchessa del Sussex vorrebbero far conoscere alla Regina Elisabetta la secondogenita Lillibet Diana, nata a giugno.

La coppia – dopo il gran rifiuto a Buckingham Palace – continua a condurre una vita agiata. Anche in America Harry e Meghan continuano a distinguersi per il loro impegno umanitario: tra abiti costosi, cene di gala e interventi pubblici, la loro esistenza non sembra essere molto cambiata, fatta eccezione per il contesto. I due sono amati dal pubblico, possiedono quel giusto mix tra regalità inglese e appeal hollywoodiano che fa impazzire la gente.

Il ritorno a Buckingham Palace

Sembra che Harry e Meghan dopo tante rivoluzionarie barricate intendano far pace con la regina, motivo per cui si recheranno a Buckingham Palace in occasione delle festività natalizie. Torneranno dunque al nido, in una famiglia che forse non sarà tanto felice di riceverli. Ma l’intento di Meghan Markle in fondo è solo uno: rubare la scena agli eredi, William e Kate, irreprensibili nella loro veste reale.

Le prossime festività natalizie potrebbero rappresentare una data spartiacque nella Royal Family. Secondo quanto afferma la biografa reale Nicholl da Buckingham Palace sarebbero pronti ad accogliere i due figliol prodighi e dimenticare quanto accaduto. Grande festa dunque in casa Windsor: forse per Natale pace sarà fatta.