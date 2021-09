La showgirl argentina ha mostrato ai suoi followers il nuovo ingresso in famiglia: un cagnolino pelosissimo. Il nuovo arrivato va ad aggiungersi ad altri tre cani e cinque figli.

La showgirl argentina Wanda Nara ha fatto un video nel cuore della notte per mostrare ai suoi followers la new entry nella sua casa parigina: un cucciolo di cane pelosissimo che lei stringe amorevolmente davanti allo specchio.

Nella didascalia la showgirl, moglie di Mauro Icardi, dà il benvenuto alla piccola e chiede ai fan una mano nel trovarle un nome: “Me ayudan con el nombre para Ella”.

Cinque figli e cinque cani in famiglia

La nuova cucciola va ad aggiungersi alla folta famiglia a quattro zampe della coppia Icardi- Nara: oltre al labrador Tommy c’è infatti anche Tano (il cane corso che ha già un profilo social con oltre 30mila follower) il bulldog francese Louis e il chihuahua Junior. Oltre alla nutrita schiera di cani, la coppia ha anche cinque figli (due femmine nate dall’unione tra Wanda e Mauro Icardi, e altri tre maschi nati dal precedente matrimonio di lei con Maxi Lopez)

Ma il popolo del web impazzisce per la nuova arrivata. Fioccano le proposte per il toto-nome: “Mori, Moschi, Prada,” come si chiamerà la cagnolina? Tutti a commentare sul profilo di Wanda Nara, ma forse la showgirl il nome l’ha già scelto.