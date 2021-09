Questa sera su Rai 1 andrà in onda Ti sento, la seguitissima trasmissione di Pierluigi Diaco. La terza ospite sarà Claudia Koll, ex attrice a luci rosse, che parlerà del suo complicato rapporto con la fede.

Claudia Koll si racconta molto intensamente nello show del giornalista Pierluigi Diaco che tenta di indagare il vissuto dei propri ospiti tramite la stimolazione sonora. Dopo Leonardo Spinazzola e Lorella Cuccarini, stasera sarà il turno di Claudia Koll, l’attrice italo-americana darà alla puntata un risvolto imprevedibile degno di una seduta spiritica.

L’attrice parlerà infatti del suo complicato rapporto con la fede (tema da lei trattato a più riprese negli ultimi anni), giungendo a fornire una vivida rappresentazione del suo incontro con il diavolo:

“Mi è salito sul corpo e mi ha stritolata e mi ha detto che era la morte, che era venuta per uccidermi.”

Insomma, una scena degna dell’Esorcista che Claudia Koll alimenta con il dovuto pathos. Proprio da L’Esorcista, il film cult visto da ragazzina, Claudia Koll trae ispirazione per proseguire il suo appassionato racconto: “Mi ricordai che il sacerdote teneva fra le mani il crocefisso e quindi presi il crocifisso tra le mani e gridai Padre Nostro.” La Koll dichiara di essersi salvata dall’assalto del Diavolo grazie all’aiuto di Dio, che sarebbe stato invocato da una preghiera.

Claudia Koll non risparmia nessun dettaglio, la sua descrizione del Diavolo è parecchio minuziosa: sarebbe uno spirito pieno di odio nei confronti degli uomini. E nel suo impeto si comprende il male, l’impeto che il male ha e il suo potere assoluto. Tuttavia, afferma Claudia, è stato l’intervento divino a salvarla. Recitando il Padre Nostro non a caso diciamo “Liberaci dal Male.” E così è stato.

Nella puntata di stasera di Ti sento sarà possibile vedere la versione integrale de L’esorcismo di Claudia Koll – o meglio, il suo racconto dell’incontro con il Diavolo e di come Dio l’abbia salvata. Ti sento, la trasmissione condotta da Pierluigi Diaco, sarà in onda su Rai 1, in seconda serata.