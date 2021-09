Chiara Ferragni stamattina si è recata nell’iconico atelier Schiapparelli. Per l’occasione ha sfoggiato un look che non lasciava molto all’immaginazione.

Piovono le critiche social su Chiara Ferragni, ma ormai l’influencer stessa si sarà abituata a surclassare la solita cantilena di: “Ma ti sei dimenticata che sei una mamma?” e “Ma ti sei dimenticata che hai due figli?”.

Per quando si dica, la regina dei social sembrerebbe una Venere di Milo anche con addosso un sacco della pattumiera. Stamattina Chiara ha sfoggiato un look originale e molto trasparente recandosi in visita all’iconico atelier Schiapparelli, che racchiude l’eredità della stilista Elsa Schiapparelli.

La Ferragni ha scelto di adeguarsi allo stile sofisticato del luogo indossando un maglia nera velata che metteva in bella mostra il suo decolleté, con due punti luce d’oro a incorniciare i capezzoli. Per quanto si dica il risultato non era niente affatto volgare, piuttosto molto artistico e degno di una location di alta moda. Perché, nonostante le immancabili critiche social, non si può negare che la Ferragni abbia buon gusto.

I commenti dei followers, come di consueto, non sono mancati. Da quelli che apprezzavano il look dell’influencer con palese ammirazione: “Hot” e “Bellissima”, valanghe di cuoricini; e quelli più inaciditi che non perdono occasione per ricordare a Chiara Ferragni il suo ruolo di madre, come se questo equivalesse a negare quello donna, o il semplice fatto che lei abbia un corpo.

C’erano anche dei commenti più ironici che non possono fare a meno di strappare un sorriso: “Vorrei fidarmi delle persone tanto quanto tu ti fidi di quella maglietta,” scrive un fan.

Purché parlino, come si dice. Chiara Ferragni è sempre bellissima, con o senza trasparenze.

Ecco il post che ha infiammato i followers: