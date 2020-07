Piccoli segreti e rimedi contro il caldo: come proteggersi ogni giorno dai raggi solari e resistere alle alte temperature?

Quando arriva il caldo è importante affrontarlo nel modo giusto. Le alte temperature e gli sbalzi termici possono infatti causare malesseri fisici come mal di testa o congestione. Iniziate col non trascurare mai la cura della pelle e cercate di coprirla e di proteggerla quando siete esposti al sole. Anche occhiali da sole e cappello possono essere utili nella vita di tutti i giorni.

Per non essere mai senza energie è importante nutrire e idratare il proprio corpo. Cercate di bere il più possibile e di mangiare frutta e verdura. Ecco, quindi, i migliori consigli su come sopportare il caldo nel migliore dei modi.

Rimedi contro il caldo

Quando uscite di casa ricordatevi di usare sempre una protezione solare. In questo modo evitate la formazione di macchie sul viso e le prime scottature. Usatela anche sotto il fondotinta.

Perfetto sia per il mattino che per il pomeriggio, il cappello. Acquistatene uno alla moda e che si adatti bene alla forma del vostro viso. Un capello eviterà che vi prendiate un colpo di sole o che vi venga il mal di testa.

Evitate inoltre di uscire nelle ore centrali, ovvero a pranzo e nel primo pomeriggio. Meglio al mattino presto o dopo il tramonto.

Per proteggersi dal caldo in casa, al mattino prima di uscire lasciate le serrande chiuse o le tapparelle abbassate dove batte il sole. In questo modo evitate che il sole entri direttamente nelle stanze e riuscite a mantenere gli ambienti più freschi e arieggiati.

Cosa bere e mangiare quando fa caldo?

Mantenersi idratati è il primo rimedio per combattere il caldo. Bisogna, dunque, mangiare tanti cibi ricchi di acqua e bere tanto. Cercate di bere spesso e più di quanto fate di solito. In alternativa provate con delle tisane fredde o con acqua e limone.

La frutta è fondamentale per una perfetta idratazione. Ottime, ad esempio, le spremute di arancia e pompelmo, ricche di vitamina C e antiossidanti. Abbondate di frutta fresca di stagione e negli spuntini preparatevi una macedonia o un frullato.

