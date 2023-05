Ecco quali sono le location di Ridatemi mia moglie: la fiction con protagonista Fabio De Luigi in onda su Canale 5.

Dopo diversi anni di matrimonio, Giovanni viene improvvisamente lasciato dalla moglie ma è ancora fortemente innamorato di lei ed è disposto a fare qualsiasi cosa pur di riuscire a riconquistarla, ma allo stesso tempo dovrà imparare ad adattarsi alla nuova situazione e accettare i cambiamenti e le novità che gli presenta la vita: è questa, in sintesi, la trama di Ridatemi mia moglie, la fiction che nel 2021 ha debuttato in prima TV assoluta su Sky e che da domenica 21 maggio 2023 va in onda in chiaro, in prima serata, su Canale 5. Vediamo ora quali sono le location di Ridatemi mia moglie.

Ridatemi mia moglie: le location della fiction

La storia raccontata in Ridatemi mia moglie è ambientata a Roma ed è propria la Città Eterna ad aver ospitato tutte le riprese di ogni episodio della serie TV diretta da Alessandro Genovesi.

Fabio De Luigi

Si possono facilmente riconoscere diverse location nel centro storico della Capitale ma una parte delle riprese sono state effettuate anche presso gli studi di Cinecittà (set di molti film e tante serie TV), specialmente quelle che riguardano le scene negli interni.

Ridatemi mia moglie: il cast della fiction

Il protagonista principale di Ridatemi mia moglie è Fabio De Luigi: l’attore romagnolo ha già lavorato in passato con il regista Alessandro Genovesi ed è stato il protagonisti di molti dei suoi film.

Nel cast di Ridatemi mia moglie ci sono poi molti altri volti noti della comicità italiana, tra cui Diego Abatantuono (che a sua volta ha più volte lavorato con Fabio De Luigi e con Alessandro Genovesi). Nella serie TV di Sky troviamo poi anche Carla Signoris, Anita Caprioli e Diana Del Bufalo.

