Ecco quali sono le location di Qui rido io, il film con Toni Servillo che veste i panni di Eduardo Scarpetta.

Eduardo Scarpetta è stato uno dei più importanti attori e autori del teatro napoletano tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento. Per rendergli omaggio, il regista Mario Martone ha diretto nel 2021 il film Qui rido io, che ha conquistato il pubblico e la critica, come dimostrano i tanti ricosnicimenti ricevuti in kermesse importanti come i Ciak d’Oro, i David di Donatello e il Festival di Venezia, dove è stato presentato. Vediamo allora quali sono le location di Qui rido io.

Qui rido io: le location del film

Qui rido io è stato girato tra due città: Roma e Napoli. Quest’ultima è ovviamente la sede delle location principali del film: è facile riconoscere la Galleria Umberto I, dove il protagonista vede il cartellone pubblicitario con il nome di Gennaro Pantalena, ma c’è anche Castel Capuano, che nel film si trasforma nel tribunale.

Toni Servillo Manuela Lamanna

La villa dove abita Eduardo Scarpetta è invece Villa Kernot e si trova sempre a Napoli. Nel capoluogo della Campania troviamo anche il palazzo dove abita Luisa De Filippo, che si trova in via Giacomo Piscicelli.

Trasferendosi a Roma, invece, tra le location citiamo la tenuta di via della Cesarina, che nel film è la casa di campagna dove cresce da bambino Peppino De Filippo. E poi ancora Villa Torlonia, il Teatro Valle dove Scarpetta recita e Villa Calandra, che è quella dove nel film risiede Gabriele D’Annunzio.

Qui rido io: il cast del film

L’onere e l’onore di vestire i panni di Eduardo Scarpetta in Qui rido io l’ha avuto Toni Servillo. Nel cast del film troviamo poi anche Eduardo Scarpetta, che è discendente dell’omonimo attore napoletano a cui è dedicata la pellicola e nel film interpreta suo bisnonno Vincenzo.

Completano il cast principale Maria Nazionale, Cristiana Dell’Anna, Antonio Troppo, Roberto De Francesco, Lino Musella, Paolo Pierobon (che veste i panni di Gabriele D’Annunzio), Giovanni Mauriello, Chira Baffi, Lucrezia Guidone, Elena Ghiaurov, Gigio Morra, Iaia Forte e Greta Esposito.

