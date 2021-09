Arriva su Sky Original la serie Tv Ridatemi mia moglie con Fabio De Luigi protagonisti: tutto quello che c’è da sapere.

Ridatemi mia moglie: è questo il titolo della commedia in due puntate su cui ha deciso di puntate Sky Original. La miniserie TV è diretta da Alessandro Genovesi, regista di film che hanno avuto un buon successo e hanno saputo far ridere il pubblico italiano: da Ma che bella sorpresa e Dieci giorni senza mamma. Lunedì 13 settembre 2021 è il giorno scelto per l’uscita della prima puntata, la seconda invece arriva su Sky Serie (ma anche su NOW TV) una settimana dopo, ovvero lunedì 20 settembre.

Ridatemi mia moglie: il cast della serie TV

Il protagonista principale di Ridatemi mia moglie è Fabio De Luigi: l’attore romagnolo ha già lavorato in passato con il regista Alessandro Genovesi ed è stato il protagonisti di molti dei suoi film.

Nel cast di Ridatemi mia moglie ci sono poi molti altri volti noti della comicità italiana, tra cui Diego Abatantuono (che a sua volta ha più volte lavorato con Fabio De Luigi e con Alessandro Genovesi). Nella serie TV di Sky troviamo poi anche Carla Signoris, Anita Caprioli e Diana Del Bufalo.

Ridatemi mia moglie: la trama della serie TV

Fabio De Luigi interpreta il ruolo di Giovanni, un uomo tranquillo, impacciato che è sposato da molti anni con Chiara. Il loro rapporto è però in crisi, anche se l’unica che sembra accorgersene è la donna, mentre il marito sembra essere convinto che tutto proceda per il meglio.

Chiara decide così di lasciare Giovanni scrivendogli una lettera, che però poi butta nel cestino, e andandosene all’improvviso da casa. Giovanni scopre quindi all’improvviso di essere stato lasciato, proprio mentre sta preparando una festa di compleanno a sorpresa per Chiara, ma non si arrende e cerca in tutti i modi di riconquistare la moglie.