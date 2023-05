Ecco quali sono le location di Ariaferma, film con protagonisti Toni Servillo e Silvio Orlando ambientato in un vecchio carcere.

Ariaferma è stato tra i film più acclamati ai David di Donatello 2022, dove era candidato anche al premo Per il Miglior Film. Ma sono tanti i riconoscimenti ricevuti da questa pellicola. La storia è ambientata all’interno di un carcere in via di dismissione, dove gli ultimi detenuti devono essere trasferiti ma, a causa di alcuni disguidi burocratici, si ritrovano a condividere gli spazi con le poche guardie carcerarie rimaste, con i due gruppo che finiranno per avvicinarsi sempre di più. Vediamo ora quali sono le location di Ariaferma.

Ariaferma: le location del film

La location principale di Ariaferma è ovviamente il carcere nel quale è ambientato il film. Il set del film è una vera e propria prigione abbandonata, per l’esattezza il carcere San Sebastiano di Sassari, che nel film viene presentato come istituto penitenziario di Mortana.

“Cercavamo una struttura circolare da cui partono i rami. Il carcere di Sassari era perfetto, è stato dismesso da pochi anni e dentro si sentiva ancora l’odore della pena. Eravamo in pieno lockdown e abbiamo vissuto settimane in due bolle, il carcere e l’hotel. Condividere la cattività sul set e in albergo ha dato tantissimo” ha spiegato a tal proposito il regista Leonardo Di Costanzo.

Ariaferma: il cast del film

I protagonisti principali del film sono Gaetano Gargiulo e Carmine Lagioia, che sono interpretati rispettivamente da Toni Servillo e Silvio Orlando. Nel cast del film sono poi presenti anche Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano e Roberto De Francesco.

Accanto a loro hanno recitato anche diversi attori non professionisti, alcuni di loro erano anche dei veri ex detenuti che hanno così potuto portare sul set la loro reale esperienza all’interno di una prigione.

