Tanti rumors attorno al ritorno a Uomini e Donne del noto ex cavaliere, Riccardo Guarnieri. La verità in un messaggio dell’uomo.

Si sono nuovamente moltiplicati i rumors sul possibile ritorno a Uomini e Donne di Riccardo Guarnieri. L’ex noto cavaliere del trono over, infatti, è un personaggio “mai dimenticato” da parte del pubblico dello show di Canale 5. La sua storia con Ida Platano, ora tronista, era molto seguita e dopo la loro rottura, in tanti non hanno perso la speranza di rivederlo in studio. Ma come stanno le cose? A spiegarlo è stato il diretto interessato sui social.

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne? Le parole

Maria De Filippi

Le voci di un possibile ritorno a UeD da parte di Guarnieri non sono certo nuove. Da settimane, infatti, si parla di un ipotetico rientro in studio dell’ex cavaliere del trono over. Eppure, le cose non starebbero proprio così.

Infatti, via social, con tanto di netta storia su Instagram, Riccardo è uscito allo scoperto facendo il punto della sua situazione, di vita e anche legata allo show di Maria De Filippi.

“Il mio presente è accanto ad un’altra persona alla quale tengo tantissimo e rispetto, pertanto non capisco perché determinate persone continuino ancora a parlare del passato”, ha scritto senza giri di parole l’uomo. Si tratta, a tutti gli effetti, di un modo per smentire l’ipotetico rientro nel programma, cosa per altro fatta da altri ex over come Alessandro Vicinanza (ora di nuovo andato via) e non solo.

Di seguito anche un vecchio post Instagram dell’uomo:

Le parole di Ida su Riccardo

La vicenda che ha coivolto di nuno Riccardo sarebbe partita da una recente intervista della sua ex, Ida Platano, a Verissimo. La donna, infatti, ospite di Silvia Toffanin insieme a Gemma Galgani, non si era espressa in modo chiaro sul potenziale ritorno di Guarnieri in studio.

Anche la Galgani aveva cercato di sviare dicendo che, per il bene dell’amica, sarebbe stato meglio non rivederlo, confermando, in un certo senso, come la ferita dopo la storia con l’uomo non sia ancora troppo “guarita”.