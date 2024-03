Dopo tante difficoltà, Stefania Orlando ha divorziato e, adesso, è pronta a vivere un nuovo amore senza parlare, però, di matrimonio.

Pronta a ricominciare ma guai a parlare di nuove nozze. Stefania Orlando è stata ospite di Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio’ e ha avuto modo di parlare del divorzio, ufficialmente firmato con Simone Gianlorenzi, ma anche della sua voglia di ripartire e di aprire di nuovo il suo cuore.

Stefania Orlando, il divorzio firmato con Gianlorenzi

Stefania Orlando

Ospite di Monica Setta, la Orlando ha ripercorso alcune delle tappe della sua vita privata e sentimentale partendo dal divorzio con Gianlorenzi.

“Il 4 marzo è stato firmato il mio divorzio da Simone Gianlorenzi. Ho sofferto tanto, ma ora basta lacrime: io e il mio ex marito ci siamo lasciati in modo civile e stiamo recuperando un rapporto sereno”, ha dichiarato a ‘Storie di donne al bivio’, come ripreso da Leggo.

Sulla fine del suo matrimonio: “Non me lo aspettavo che finisse. Io e Simone ci siamo amati profondamente per oltre quindici anni, però oggi penso che il vero amore è quello che lascia andare”.

A domanda precisa della conduttrice su quanto possa aver influito sulla fine della relazione la sua partecipazione al GF, la donna ha spiegato: “Sono entrata nel GF credendo di starci qualche settimana ma, invece, ci sono rimasta mesi. Non so se questo abbia contribuito alla crisi del mio matrimonio, forse semplicemente anche i grandi amori finiscono”.

Il nuovo amore

Attualmente la bella Stefania si starebbe frequentando con Marco Zechini con cui vuole fare le cose per bene ma guai a parlare di altre nozze.

La donna, infatti, ha spiegato di “essere pronta ad amare di nuovo ma non a sposarsi“. E proprio in tema matrimonio: “Dopo Andrea Roncato e Simone Gianlorenzi sarebbero le mie terze nozze e in realtà l’uomo della vita io ce l’ho da sempre: è mio padre”, ha concluso con grande ironia ma anche grande sentimento verso il babbo.

Di seguito anche un post Instagram della soubrette: