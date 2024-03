Come sta Re Carlo? Secondo alcuni sarebbe dimagrito e provato. L’ultimo video ufficiale ha destato grossi interrogativi.

Sono settimane di tensioni e turbolenze per la Famiglia Reale Inglese. Dopo il caso che ha coinvolto Kate Middleton, si torna a parlare anche della salute di Re Carlo III. In particolare a seguito di un video ufficiale in occasione del 75esimo anniversario del Commonwealth Day.

“Re Carlo dimagrito e provato”: il video

re Carlo III

In queste ore, dal profilo ufficiale Instagram della Famiglia Reale, Re Carlo ha voluto mandare un messaggio ai propri sudditi in occasione di un appuntamento molto importante a cui, da sempre, la compianta Regina Elisabetta aveva dato importanza, ovvero il Commonwealth Day.

Per questa ragione, il sovrano è apparso in un filmato registrato, probabilmente alcuni giorni fa, dando, però, l’impressione, almeno stando a quanto sottolineato da Leggo, di essere “dimagrito e provato”.

Il Re ha spiegato che metterà tutto se stesso per “servivi al meglio delle mie capacità in tutto il Commonwealth”.

Non solo. Carlo ha anche aggiunto, dopo le notizie che lo riguardano sulla malattia e il tumore di essere “profondamente toccato dai vostri auguri meravigliosamente gentili e premurosi per la mia salute”. Anche per questo è nelle sue intenzioni dare il meglio per questo appuntamento.

Parole che hanno scatenato, ovviamente, diverse reazioni e, allo stesso tempo, un allarme generale con i rumors sul futuro del sovrano e la possibile abdicazione che sono tornati a galla.

Le reazioni anche per Kate

Proprio sotto al post Instagram pubblicato dalla Famiglia Reale con il video di Carlo, sono visibili tantissimi commenti.

Al netto di chi, da ottimo suddito, ha augurato il meglio al Re e una pronta guarigione, va detto che in tantissimi hanno invece sottolineato ancora una volta il caso della Principessa Kate e della foto ritoccata.

Moltissimi utenti hanno chiesto maggiore rispetto e non credono che la donna stia bene come i Reali vogliano far credere.

Di seguito anche il post Instagram del profito ufficiale della Royal Family con le immagini del sovrano e i tanti commenti dei sudditi (e non solo):