Ecco quali sono le location di Revenant – Redivivo, il film che ha permesso a Leonardo DiCaprio di vincere il suo primo Premio Oscar.

Dopo essere stato per cinque volte candidato al Premio Oscar, ma aver visto per altrettante volte i propri colleghi ricevere l’ambito riconoscimento, nel 2016 Leonardo DiCaprio ha finalmente stretto tra le proprie mani la preziosa statuetta dell’Academy. Tutto merito dell’ottima interpretazione finita in Revenant – Redivivo, film diretto da Alejandro González Iñárritu e in parte ispirato alla vita di Hugh Glass, cacciatore di pelli che è vissuto tra il 1700 e il 1800. Vediamo ora insieme quali sono i luoghi nei quali è stata girata la pellicola.

Revenant – Redivivo: le location del film

Il regista Alejandro González Iñárritu ha battuto il primo ciak di Revenant – Redivivo il 22 settembre del 2014 in Canada: è nella regione della Columbia Britannica, tra Calgary e i Mammoth Studios di Burnaby, che si sono svolte gran parte delle riprese del film.

Leonardo DiCaprio

Secondo il progetto originario, Revenant – Redivivo, sarebbe dovuto essere girato interamente in Canada: il regista Alejandro González Iñárritu è stato però costretto a cambiare all’ultimo i propri piani a causa dell’arrivo della primavera e dell’innalzamento delle temperature, che hanno portato allo scioglimento delle neve, nella Columbia Britannica. Le ultime sequenze del film sono così state girate dalla parte opposta del mondo: in Argentina, per l’esattezza a Ushuaia, nella Terra del Fuoco.

Revenant – Redivivo: il cast del film

Come è noto, e come abbiamo anche detto in precedenza, Hugh Glass, il protagonista di Revenant – Redivivo, è stato interpretato da Leonardo DiCaprio. Nel film sono però presenti anche altre star di Hollywood come Tom Hardy, che veste i panni dell’antagonista, John Fitzgerald.

Nel cast della pellicola troviamo poi anche Domhall Gleeson, Will Poulter, Forrest Goodluck, Paul Anderson, Lukas Hass, Duane Howard, Brendan Fletcher, Kristoffer Jones e Glenn Ennis.