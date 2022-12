Ecco le location di In vacanza su Marte, il cinepattone del 2020 con protagonisti Christian De Sica e Massimo Boldi.

Per il cinema italiano il periodo delle feste natalizie vuole dire una cosa sola: cinepanettone. Quello del 2020 con protagonisti Christian De Sica e Massimo Boldi è In vacanza su Marte. Dopo aver visto i due attori, e di conseguenza i loro personaggi, per anni trascorrere le vacanze di Natale in giro per il mondo. Stavolta invece li vediamo ben oltre ai confine della Terra, addirittura sl Pianeta Rosso. Vediamo ora quali sono le location di In vacanza su Marte.

In vacanza su Marte: le location del film

Le riprese di In vacanza su Marte non sono, ovviamente, state effettuate sul Pianeta Rosso, ma neppure in qualche angolo di deserto che possa ricordare la superficie del pianeta (come per esempio è avvenuto per altri film, come The Martian). Marte è stato invece riprodotto all’interno di un teatro di posa a Cinecittà.

“Pensa se noi questo film lo avessimo dovuto girare nel deserto marocchino con 45 gradi… io soffro molto il caldo invece abbiamo ricostruito Marte dentro un teatro di posa di Cinecittà utilizzando le tecniche di Avatar con questo schermo gigantesco di 25 metri dove proiettavano le location del film” ha spiegato a tal proposito Christian De Sica in un’intervista a La Repubblica.

“Ma poiché questo schermo deve stare al fresco abbiamo goduto di 15 ore di un’aria condizionata meravigliosa e per me è stata proprio una passeggiata di salute” ha proseguito l’attore romano.

In vacanza su Marte: il cast del film

Oltre ai due già citati protagonisti principali, Christian De Sica e Massimo Boldi, nel cast di In vacanza su Marte troviamo anche Lucia Maschino, Milena Vukovic, Paola Minaccioni, Denise Tanucci, Herbert Ballerina, Fiammetta Cicogna e Simone Colombari.

