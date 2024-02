Ecco quali sono le location di Smetto quando voglio, la commedia con protagonista Edoardo Leo che ha dato il via alla trilogia.

Smetto quando voglio è uno dei film di maggiore successo di Sidney Sibilia ed è stato anche quello che ha aperto l’omonima trilogia che ha conquistato il pubblico e la critica. I film racconta la storia di un gruppo di ricercatori universitari che devono fare i conti con il precariato e e difficoltà economiche. È così decidono di produrre una nuova droga, grazie alle loro conoscenze chimiche, e di iniziare a spacciarla. Vediamo ora quali sono le location di Smetto quando voglio.

Smetto quando voglio: le location del film

Smetto quando voglio è stato girato a Roma e nei comuni della provincia. L’università che si vede nel film, dove lavora il protagonista Pietro, è La Sapienza. Il distributore di benzina dove lavorano i latinisti Matita e Giorgio si trova invece a Guidonia, in via dei Castagni.

Edoardo Leo

In via Tiburtina a Roma troviamo invece la location degli scavi dove lavora Arturo e ritrova la lapide commemorativa di Teodosio il Grande. Ad Aprilia troviamo l’accampamento siiti dove vive Neva. La farmacia che la banda tenta goffamente di rapinare si trova invece in Viale Ventuno Aprile 31 a Roma.

Smetto quando voglio: il cast del film

Il protagonista principale di Smetto quando voglio, il ricercatore neurobiologo Pietro Zinni, è interpretato da Edoardo Leo. Gli altri membri della banda sono i latinisti Mattia e Giorgio, impersonati da Valerio Aprea e Lorenzo Lavia, l’economista Bartolomeo interpretato da Libero De Rienzo, l’archeologo Arturo, che nel film è impersonato da Paolo Calabresi, il chimico Alberto è Stefano Fresi mentre l’antropologo Andrea è invece Pietro Sermonti.

Nel cast del film sono poi presenti anche Valeria Solarino, Neri Marcorè, Sergio Solli, Majlinda Agaj, Guglielmo Poggi, Nadir Caselli, Caterina Shulha e Matteo Corradini.