Ecco quali sono le location di Viva l’Italia, commedia diretta da Massimiliano Bruno con tanti grandi protagonisti del cinema italiano.

Michele Spagnolo è un politico di lungo corso che negli anni si è occupato principalmente dei propri interessi personali e, grazie alle sue conoscenze, ha trovato lavori di prestigio ai tre figli. Quando viene colpito da un ictus, perde i propri freni inibitori e anche la vita dei figli cambierà. E’ questa in sintesi la trama di Viva l’Italia, commedia diretta da Massimiliano Bruno che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2012. Vediamo ora quali sono le location di Viva l’Italia.

Viva l’Italia: le location del film

Viva l’Italia è stato girato principalmente a Roma. Il palazzo dove abita Michele Spagnolo si trova in Via del Portico d’Ottavia 39. Uno dei figli del protagonista, Riccardo, lavora in un ospedale è che è l’ospedale Forlanini. Il Teatro Ambra Jovinelli, di via Guglielmo Pepe, è invece quello dove si esibisce Susanna e viene contestata.

Raoul Bova

Tra le location romane di Viva l’Italia c’è anche Piazzale Ferdowsi, che è il luogo dove Michele Spagnolo si ritrova ad assistere in pigiama a una serie di scontri. Roma non è però l’unica città che ha ospitato le riprese della commedia, alcune scene sono state infatti girato anche a L’Aquila: è qui che si trova la palazzina in costruzione per cui Michele aveva ricevuto delle mazzette.

Viva l’Italia: il cast del film

Il protagonista principale di Viva l’Italia, Michele Spagnolo, è interpretato da Michele Placido. I suoi tre figli, Riccardo, Valerio e Susanna sono invece impersonati da Raoul Bova, Alessandro Gassmann e da Ambra Angiolini.

Nel cast del film sono inoltre presenti anche Edoardo Leo, Rocco Papaleo, Maurizio Mattioli, Edoardo Pesce, Sarah Felberbaum, Valerio Aprea, Stefano Fresi, Rolando Ravello e molti altri. Anche il regista Massimiliano Bruno interpreta una piccola parte.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG