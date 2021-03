Il Principe Filippo è stato ricoverato il 17 febbraio a causa di un’infezione. Dopo 13 notti al King Edward VII Hospital è stato trasferito al St Bartholomew Hospital di Londra.

Il Principe Filippo si trova in ospedale da circa 2 settimane e dopo esser stato ricoverato al King Edward VII Hospital è stato trasferito al St Bartholomew Hospital di Londra, specializzato nelle cure cardiologiche. Lì, a quanto riferito da una nota diffusa da Buckingham Palace, il duca di Edimburgo verrà sottoposto a dei controlli al cuore e potrà continuare le cure mediche a cui è stato sottoposto nei giorni scorsi. Il comunicato ufficiale ha fatto sapere anche che il Principe Filippo non lascerà l’ospedale prima di una settimana.

Il Principe Filippo trasferito in un altro ospedale

Il Principe Filippo è stato trasferito al St Bartholomew Hospital di Londra, dove continuerà a sottoporsi alle cure (per la non meglio precisata infezione che ha reso necessario il suo ricovero) e dove verrà sottoposto a controlli al cuore per un problema preesistente.

Il duca, che compirà 100 anni il prossimo 10 giugno, avrebbe reagito bene alle cure e presto potrà lasciare l’ospedale. Finora Buckingham Palace – così come i membri della famiglia Reale, tra cui il Principe William – hanno offerto rassicurazioni sulle sue condizioni di salute nonostante il lungo e improvviso ricovero. La Regina ha proseguito senza sosta i suoi impegni ufficiali anche durante il ricovero del marito, e nelle ultime settimane ha ufficializzato la Megxit.

L’intervista di Harry e Meghan

Stando ai rumor in circolazione è attesa una nuova bufera a corte per via dell’intervista che Harry e sua moglie, Meghan Markle, hanno rilasciato a Oprah Winfrey per la Cbs. La stessa conduttrice avrebbe affermato – nel video d’anticipazione dell’intervista circolato sui social – che Harry e Meghan avrebbero fatto rivelazioni “scioccanti”. Come la prenderà la Regina?