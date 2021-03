Il costumista Giovanni Ciacci ha accusato un improvviso malore mentre era al telefono con Adriana Volpe, che ha prontamente allertato i soccorsi.

Una brutta disavventura per Giovanni Ciacci: mentre era al telefono con Adriana Volpe il costumista è svenuto. La conduttrice, resasi conto della situazione, ha prontamente allertato i soccorsi.

“Adriana Volpe è stata la prima a intuire che qualcosa non andava in me. Qualche giorno fa sono svenuto mentre parlavamo al telefono. Adriana ha mandato i soccorsi. Le sarò sempre grato”, ha raccontato a Nuovo Ciacci, che in quel momento era solo in casa.

Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci: il malore improvviso

Adriana Volpe si è resa conto del malore improvviso accusato da Giovanni Ciacci e ha allertato i soccorsi, scongiurando il peggio. Lo stesso costumista, che ha espresso la sua gratitudine per la conduttrice, ha rivelato di avere diversi problemi di salute legati al suo contagio da Coronavirus, da cui è guarito alcuni mesi fa. A causa della malattia Ciacci non ha superato i test medici necessari a prendere parte all’Isola dei Famosi, e lui stesso ha confessato a Pomeriggio 5:

“Mi hanno scoperto una fibrosi polmonare e delle anomalie polmonari, una minore capacità respiratoria, scarsa forza dei muscoli respiratori e delle bruttissime cicatrici sui polmoni […] Io ero asintomatico ed ho riportato tutte queste cose come conseguenze.” Il costumista è stato escluso dalla nuova edizione dello show dei naufraghi proprio a causa dei suoi problemi ai polmoni.

Le condizioni di salute del costumista

Grazie all’intervento dei soccorritori tutto si sarebbe risolto per il meglio e, a parte un grande spavento, Giovanni Ciacci non avrebbe riportato conseguenze. Il celebre costumista ha raccontato a Pomeriggio 5 che dovrà abituarsi a convivere con gli strascichi del virus, che purtroppo gli ha causato gravi problematiche a livello polmonare. Al momento Adriana Volpe non si è espressa in merito alla vicenda, ma il costumista l’ha ringraziata pubblicamente.