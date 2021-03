Roberta Morise è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma: si tratta di Giulio Fratini, ex fidanzato di Raffaella Fico.

Roberta Morise si è mostrata via social in compagnia di quella che sarebbe la sua nuova fiamma, ovvero l’imprenditore Giulio Fratini. Lui non è nuovo alle cronache rosa visto che, durante l’estate 2020, aveva infiammato i social con i suoi scatti bollenti in compagnia dell’ex fidanzata, Raffaella Fico. La storia tra i due era naufragata in un nulla di fatto ma oggi, a quanto pare, l’imprenditore si sarebbe riconsolato con la bella Morise.

Roberta Morise e Giulio Fratini stanno insieme

Abbracciati sotto il sole milanese, Roberta Morise e Giulio Fratini hanno ufficializzato la loro liaison con uno scatto via social. Finora la showgirl ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata, ma visto il suo primo scatto in compagnia dell’imprenditore sono già in tanti a credere che la storia sia seria.

Roberta Morise

Giulio Fratini è noto alle cronache per la sua liaison con Raffaella Fico, sbocciata durante l’estate 2020 e durata solo per alcuni mesi. I due si erano ritratti insieme durante le loro vacanze all’insegna dell’amore e del relax, ma purtroppo la liaison non è durata. A Un giorno da Pecora era stata la stessa Fico a mettere in chiaro che la storia tra lei e Fratini fosse naufragata: “Se mi sposerò a breve? No, non sono fidanzata, avevo solo una conoscenza, una frequentazione”, aveva svelato.

Gli ex della showgirl

Roberta Morise ha avuto un’importante storia d’amore con il conduttore Carlo Conti, e a seguire le sono stati attribuiti innumerevoli (e mai confermati) flirt. L’ultimo riguardava una sua presunta liaison con Eros Ramazzotti, ma lei stessa aveva smentito la notizia insieme al cantante: “Io quando ho letto le prime indiscrezioni sono raggelata. Ma sono dell’idea che se le cose non sono vere, meglio non parlarne”, aveva dichiarato a Chi. Presto svelerà qualcosa di più in merito al suo rapporto con Giulio Fratini?