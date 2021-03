Alessia Marcuzzi sostiene il rapporto che Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno creato nella Casa del GF Vip: la risposta secca agli haters.

Alessia Marcuzzi sa benissimo cosa significa condurre un reality, così come è consapevole del ruolo che hanno i concorrenti scelti per un programma del genere. La Pinella – questo il suo soprannome fin dalla notte dei tempi – non si è persa una puntata del GF Vip 5 e ha espresso più volte apprezzamenti per i “Vipponi” che più l’hanno colpita.

Tra questi ci sono Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, che nella Casa più spiata d’Italia sono riusciti a costruire un bellissimo rapporto d’amicizia. Nel corso della finale, Alessia ha condiviso uno scatto del loro ultimo abbraccio e diversi fan l’hanno attaccata. La risposta della Marcuzzi non si è fatta attendere.

Alessia Marcuzzi sostiene Zorzi e Oppini

Non è la prima volta che Alessia Marcuzzi esprime il suo pensiero/apprezzamento per qualche concorrente del GF Vip. Nel corso della finale, tra i tanti Twitter, la Pinella ne ha voluto dedicare uno a Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

La conduttrice de Le Iene ha amato il rapporto che l’influencer milanese e il figlio di Alba Parietti sono riusciti a costruire. Un legame puro, privo di pregiudizi, che non si è fatto scalfire neanche da un sentimento d’amore non corrisposto. L’abbraccio che i due “Vipponi” si sono scambiati in finale è la prova di quanto sia speciale la loro amicizia.

Alessia, a didascalia, di uno scatto che ritrae Zorzi e Oppini ha semplicemente aggiunto tre cuoricini rossi.

Ecco il post condiviso su Twitter:

La replica di Alessia agli haters

La fotografia condivisa dalla Marcuzzi non è piaciuta ad alcuni fan, che hanno commentato in poco carino. Si legge: “Alessia ma il senso del pudore dove sta?” oppure “Ma che ca**o fai”. La Pinella ha risposto a tono ad entrambe le follower. Alla prima ha riservato un semplice domanda “Cosa c’è di male in questa foto?”, mentre alla seconda ha ‘confezionato’ una risposta ad hoc: “Quello che ca**o mi pare”.

Come mai lo scatto condiviso dalla conduttrice de Le Iene ha creato tanto scalpore? Leggendo i commenti che fioccano sui social, sembra che in molti non abbiano apprezzato il suo essere pro Zorzi e Oppini perché i due non sono stati troppo carini con Dayane Mello.

Ecco la risposta epica di Alessia: