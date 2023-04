Si è mostrato sorridente e di buon umore in questa giornata. Eppure, di notte, Platinette, o se preferite semplicemente Mauro Coruzzi, un pizzico di malinconia, la sente. Dopo circa un mese in ospedale a seguito dell’ictus che lo ha colpito, il noto volto di radio e tv è tornato a raccontare le sue sensazioni ricevendo, dopo una citazione musicale, un commento davvero molto speciale.

“Ormai è un mese che sono all’ospedale Niguarda. Miglioro, mi dicono, ogni giorno, ma nonostante tutto questo, alla sera, mi prende una leggera malinconia”, ha scritto Platinette in uno dei tanti recenti post Instagram nei quali cerca di rendere partecipi i suoi fan riguardo le sue condizioni.

“Per passare, passa, ma intanto penso alla notte. ‘Ma quando arriva la notte'”. Proprio questa ultima parte del messaggio è stata una citazione ad Arisa e alla sua canzone ‘La Notte’.

Un riferimento che non è passato inosservato alla diretta interessata, pure taggata dall’uomo, che ha risposto con un commento davvero speciale: “Ciao Patatino, spero di rivederti presto presto! Mediata, ti amiamo”.

Sotto al post condiviso dal volto di radio e tv, anche moltissimi altri commenti “illustri” di vip che gli hanno augurato di rimettersi presto.

E a quanto pare, le cose sembrano procedere al meglio visto che nei successivi contenuti condivisi, Mauro si è fatto vedere quasi danzante con ben altro sentimento rispetto al post “notturno” decisamente malinconico.

La speranza è di rivederlo presto a casa e, perché no, di nuovo a lavoro con la sua solita grinta e ironia.

Di seguito anche il post Instagram di Mauro Coruzzi:

Questo, invece, il risveglio dopo la malinconia con un altro post:

