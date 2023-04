Prosegue l’assegnazione dei guanti di sfida ad Amici in vista della puntata del Serale. Una gara di canta genera molta discussione.

Nuovo daytime di Amici di Maria De Filippi con diversi momenti piacevoli e un po’ meno. Di questo ultimo caso il guanto di sfida che è arrivato a Wax e Federica proposto da Lorella Cuccarini. La canzone scelta risulta essere decisamente fuori dallo stile dei due giovani artisti rispetto ai loro sfidanti, Cricca e Angelina. Per questa ragione, i due hanno discusso a lungo se accettare o meno e ne hanno parlato con la loro insegnate Arisa.

Amici, il guanto di sfida di canto non convince

Maria De Filippi

“Per noi questo pezzo è più un letto di chiodi che un cuscino. Secondo me. Parlo per me. Io faccio il confronto. Io penso che il pezzo lo possiamo portare a casa ma mi sto basando sul confronto e su quanto valore abbia questo guanto”. Sono state queste le prime reazioni di Wax in collegamento telefonico con Arisa per parlare se accettare o meno il guanto arrivato.

Anche Federica non è sembrata troppo convinta della gara ma il più indeciso era il suo compagno: “Non è vero che c’è libertà in questo guanto. Non è vero. Non sto scappando. Però qui è una questione di voce. Il fatto che ci devo mettere io la faccia su sta roba. Non possono dire che equo”, ha aggiunto il giovane facendo riferimento al fatto che il brano proposto dalla Cuccarini fosse ben lontano dal suo stile.

Indecisi sul da farsi per qualche minuto, alla fine, i due ragazzi hanno parlato di nuovo con Arisa comunicando la loro decisione finale: “Lo rifiutiamo. Punto e basta. Qua si parla di una cifra stilistica che, a parer mio, è molto lontana. E comunque il lavoro che andrei a fare, io, non mi porterebbe niente di utile”.

Di seguito anche il post Instagram della trasmissione con il confronto tra la maestra Arisa e i due ragazzi:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG