Una storia d’amore davvero particolare per Alessandra Mastronardi e il suo futuro marito. L’annuncio a sorpresa delle nozze.

Annuncio a sorpresa di Alessandra Mastronardi che ha comunicato in esclusiva a Vanity Fair di essere prossima al matrimonio con l’uomo della sua vita, Gianpaolo Sannino. I due si erano conosciuti da ragazzi ma poi, per tantissimi anni, si erano persi di vista salvo poi ritrovarsi e decidere per il grande step.

Alessandra Mastronardi si sposa: l’annuncio

Alessandra Mastronardi

La nota attrice ha raccontato: “Quando ci siamo conosciuti? Diciassette anni fa. È una storia molto particolare, ogni volta che ne parliamo nessuno ci crede. Ci siamo rincorsi per una vita”, ha detto la Mastronardi. “Ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso”.

Da qui, da due anni, i conti con la realtà: “Devi capire che è la persona della vita e che non ci puoi fare nulla, devi cedere”.

Sulla proposta: “Avevo intuito che sarebbe successo qualcosa quando mi ha invitato a cena a Positano, uno dei suoi posti del cuore, in una trattoria stile anni ’50, bellissima. Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando…Però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando. L’anello non l’ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un’ora”.

Sui dettagli delle nozze: “A Roma? No, nella nostra terra, in Campania. Ma non svelerei i dettagli, sennò mi sa che saremmo in troppi…”. Sulla possibilità di avere figli, l’attrice ha aggiunto che ne sarebbe “contentissima”.

Di seguito il post Instagram con la copertina di Vanity Fair:

Riproduzione riservata © 2023 - DG