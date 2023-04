Momento relax per Valentina Ferragni volata negli States. Sui social diverse foto. Ma con chi è? Potrebbe essere una vacanza “d’amore”…

Via dall’Italia, forse, per una vacanza e, ribadiamo il forse, anche per amore. Stiamo parlando di Valentina Ferragni che ha scelto di trascorrere questi giorni pasquali a Hollywood, probabilmente in dolce, anzi, dolcissima compagnia. La sorella di Chiara ha pubblicato molte foto nelle stories Instagram e in alcuni post suscitando la curiosità dei fan che si sono domandati con chi sia negli States…

Valentina Ferragni, vacanza d’amore? Con chi è a Hollywood

Valentina Ferragni

Prima una foto con l’iconica scritta “Hollywood” sullo sfondo, poi altre immagini, sempre da sola, con altri posti caratteristici degli States e da Los Angeles. Valentina Ferragni è partita in vacanza e lo ha fatto, forse, esattamente come le era già capitato qualche tempo fa in Messico, quando era stata pizzicata in dolce compagnia.

Non si sa ancora con chi abbia intrapreso questa “fuga” dall’Italia ma è probabile che la sorella di Chiara si trovi con Matteo Napoletano, il ragazzo con cui era stata vista in precedenza e con il quale, pare, abbia intrapreso una nuova relazione.

Al momento nessuna conferma su questa “nuova coppia” ma pare probabile che molto presto potrebbero esserci delle novità. Non resta che attendere qualche nuova foto social per saperne di più…

Di seguito anche un recente post Instagram della sorella di Chiara:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG