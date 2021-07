Piersilvio Berlusconi spiega i motivi per cui Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset. Il cosiddetto divorzio è avvenuto anche per problemi economici.

Piersilvio Berlusconi durante i Palinsesti Mediaset 2021-2022 ha commentato sull’addio di Alessia Marcuzzi all’azienda dopo 25 anni di attività. “Ho grandissimo affetto nei suoi confronti. E’ lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto“.

La proposta rifiutata da Alessia Marcuzzi

I nuovi palinsesti Mediaset hanno messo in programma nuovi progetti per la domenica pomeriggio di Canale 5. Uno di questi è stato affidato a Silvia Toffanin (che raddoppierà Verissimo, in onda anche il sabato), l’altro ad Anna Tatangelo con “Scene da un matrimonio“. Per quest’ultimo progetto Mediaset però avrebbe voluto Alessia Marcuzzi come conduttrice, ma lei non era interessata.

Pier Silvio Berlusconi

Piersilvio Berlusconi ne ha parlato dicendo che probabilmente la Marcuzzi non ha accettato perché il compenso era troppo basso: “Ne abbiamo parlato, la verità è che c’erano anche problemi economici, perché la domenica dobbiamo spendere poco“.

Piersilvio Berlusconi su Alessia Marcuzzi: “Non è un addio”

L’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset non sembra uno di quelli definitivi, visto che lo stesso Berlusconi si mostra possibilista su un ritorno nei prossimi tempi: “Non ci precludiamo niente per il nuovo anno, potrebbe tornare con un prime time tutto suo.” La presentatrice però non avrebbe rifiutato solo “Scene da un Matrimonio“.

La Marcuzzi avrebbe anche rifiutato la guida di “Scherzi a parte”: “Un no voluto dal suo manager Beppe Caschetto, complice la presenza nella trasmissione di Enrico Papi. Papi era infatti assistito dalla Itc2000, quando nonostante gli accordi decise di non partecipare all’Isola dei Famosi accettando in extremis l’offerta di Milly Carlucci per Ballando con le Stelle. Da qui la rottura”.

Cosa ci sarà nel futuro professionale di Alessia Marcuzzi? La conduttrice, volto storico di Mediaset, tornerà a farne parte o preferirà passare alla concorrenza. La conduttrice ancora non si espressa in merito dicendo di aver bisogno di dedicare del tempo a se stessa.