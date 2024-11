Ecco come fare a partecipare come pubblico a Piazzapulita, il talk show condotto da Corrado Formigli in onda su La7.

Uno dei talk show più apprezzati del panorama televisivo italiano è, senza ombra di dubbio, Piazzapulita. Il programma, in onda al giovedì sera in prima serata su La7, è condotto sin dalla sua prima edizione (andata in onda nel 2011) da Corrado Formigli e negli anni ha sempre fatto registrare ottimi dati di share. Sono tanti i telespettatori che da cosa assistono al programma ma sono anche tanti coloro che vorrebbe poter assistere a una puntata dal vivo: vediamo allora come fare a partecipare come pubblico a Piazzapulita.

Come partecipare come pubblico a Piazzapulita

Se volete partecipare come pubblico a Piazzapulita non dovrete fare altro che inviare una mail all’indirizzo [email protected]. Nel corpo della mail dovrete poi indicare alcuni vostri dati personali: nome, cognome e anche un vostro recapito telefonico, in modo tale da poter essere ricontattati dalla produzione del programma che vi fornirà tutti i dettagli per partecipare come pubblico a una puntata del programma condotto da Corrado Formigli.

Corrado Formigli

Inviare la mail all’indirizzo che abbiamo riportato è l’unico modo per partecipare come pubblico a Piazzapulita, non c’è infatti un numero di telefono da chiamare per candidarsi, come invece avviene per altri programmi televisivi.

Specifichiamo inoltre che l’unico requisito necessario per partecipare come pubblico al talk show di La7 è essere maggiorenni: le persone al di sotto dei 18 anni di età, come per gli altri programmi televisivi, non potranno essere selezionate per partecipare tra il pubblico.

Ricordiamo inoltre che tutte le puntate di Piazzapulita sono registrate presso gli studi televisivi Videa che si trovano in via Livigno 50 a Roma: è qui che vi dovrete quindi recare per assistere dal vivo alla registrazione di una puntata di Piazzapulita.