Le frasi più iconiche del film Una notte al museo 2

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più iconiche del film Una notte al museo 2, con protagonista il bravissimo Ben Stiller.

Senza ombra di dubbio, tra i migliori film per tutta la famiglia c’è Una notte al museo 2. La commedia, che vede come protagonisti Ben Stiller e Amy Adams, è divertente, a tratti esilarante, e tiene incollati allo schermo per 105 minuti. Vi proponiamo una raccolta delle frasi più belle e iconiche della pellicola.

Frasi tratte dal film Una notte al museo 2

Uscito nel 2009, il film Una notte al museo 2 – La fuga vede la regia di Shawn Levy. Nella commedia, Ben Stiller torna a vestire i panni di Larry Daley, ma ci sono alcuni cambiamenti importanti rispetto al primo capitolo. Il protagonista non è più il guardiano del Museo di Storia Naturale, ma un imprenditore. Questo salto di qualità, però, non lo soddisfa e torna a sentirsi bene soltanto quando si ritrova allo Smithsonian Institute di Washington, il museo più grande del mondo.

Larry è pronto per vivere nuove avventure, ma non immagina di ritrovarsi davanti il fratello di Ahkmenrah, Kahmunrah, che ha già sconfitto nel primo capitolo. Un film che, senza ombra di dubbio, merita di essere visto. Di seguito, una selezione delle frasi più belle di Una notte al museo 2:

Senza offesa ma… sai, tu sei Napoleone. C’è il complesso di Napoleone. Se arriva Freud fai qualche seduta e lui te lo spiega. (Larry)

Non è una scarpa di rubini, è una scarpa di rubinetti! (Kahmunrah)

Quando il dado è tratto, è tratto! Questa frase mi calza sempre a pennello. (Ottavio)

Cribbio, siamo impanati e fritti! (Amelia Earhart)

Larry: È chiaro, ma… mi stai minacciando, Brandòn? / Brandòn: Non lo so fiemminiello, ti minaccio?

Odio tutti i piccioni! (Abraham Lincoln)

Larry: Che cosa…? Che sta succedendo? / Dottor McPhee: Il progresso, così dicono, almeno. Il futuro. Le presento la storia naturale versione 2.0.

Però, quattro tacche nel 1945! (Larry)

Se questo è il tuo respiro, hai bisogno di fare un aerosol! Posso darti un suggerimento amico mio? Semplicità. Hai messo troppe cose insieme qui. Sei malvagio, sei asmatico, sei un robot… E quel mantello a che serve? Stiamo andando all’opera? Io non credo proprio. (Kahmunrah)

Larry: Stia attento, è una cappuccina, è… / Dottor McPhee: È una scimmia. / Larry: Sì, ma è una razza non comune, è una cappuccina, non è solo una scimmia. / Dottor McPhee: È una scimmia. Io l’ho chiamata scimmia, perché essere specifici? / Larry: La gettate o la mandate via, mi spieghi. / Dottor McPhee: Ma lei chi è?! Un riciclatore di scimmie usate?!

Tieni ‘e mani rint’ ‘a sacc’! Hai capito? Soprattutto abbassa la cresta e vedi di essere gentile con Brandòn. (Brandòn)

Questo non è un vestito, è una tunica! Era all’ultimo grido, era fashion tremila anni fa, ve lo giuro! Ci sono altre domande? (Kahmunrah)

Vedi tu non sai chi sono io. Pensi di sapere come si fa il guardiano, eh? Credimi, non sai proprio che vuol dire. Ho visto cose che tu non puoi neanche immaginare! (Larry)

Ecco il mio piano. Al terzo squillo di tromba io griderò a piena voce: “All’attacco”! A quel punto, tutti noi balzeremo fuori da qui all’attacco. Boom! Una bomba a sorpresa. Che ne dite? (Generale Custer)

Io mi chiamo Kahmunrah. Sono il più grande faraone dei faraoni. Sulle spalle ho tremila anni di storia! E ora mi hanno riportato alla vita! Penso che tu non abbia sentito. Ciò che ti ho detto è che sono Kahmunrah, un faraone importante, ero mortissimo! Ma ora mi hanno riportato alla vita! (Kahmunrah)

Ehi, Teddy, ricordi l’altra sera stavi per dire qualcosa sulla chiave per la felicità… Hai detto “la chiave della felicità…” E poi è arrivata l’alba e ti sei fermato. Credo di averla trovata. È fare ciò che ami, vero? Con le persone che ami. (Larry)

Ecco il trailer di Una notte al museo 2:

Solo in Italia, Una notte al museo 2 – La fuga ha incassato 6,9 milioni di euro. Una cifra importante, ma inferiore rispetto al primo film della serie. Di seguito, un’altra selezione delle frasi più belle della commedia con protagonista Ben Stiller: