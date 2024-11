L’auto di Antonella Clerici: un bolide che supera i 300 km/h

Che auto possiede Antonella Clerici? La conduttrice, che in tv appare sempre semplice, ha scelto un bolide: nessuno se l’aspettava.

Siamo abituati a vedere Antonella Clerici nei panni di conduttrice televisiva. Sempre con il sorriso sulle labbra e incline alle gaffe, riesce sempre a tenere i telespettatori incollati allo schermo. Il merito è della sua estrema semplicità ed è proprio per questo lato del suo carattere che in molti restano a bocca aperta quando scoprono l’auto che ha parcheggiato in garage. Una vettura da sogno, che può superare i 300 km/h.

Che auto possiede Antonella Clerici?

Anche se vive in una meravigliosa casa nel bosco, lontana dal caos cittadino, Antonella Clerici ha scelto di parcheggiare in garage un’auto meravigliosa. Non parliamo di una vettura bella soltanto da un punto di vista estetico, ma meritevole anche per quel che riguarda le prestazioni. Molti immaginavano che l’amatissima conduttrice Rai guidasse una quattro ruote semplice, magari attrezzata per le gite in montagna, ma nessuno si aspettava che sfoderasse un simile bolide.

Antonella, infatti, possiede una scintillante Porsche 997. E’ una delle vetture più belle prodotte dalla casa automobilistica tedesca, che supera i 300 km/h. Con 443 cm di lunghezza, 181 cm di larghezza e un’altezza di 130 cm, la quattro ruote ha un peso complessivo che può arrivare fino a 1495 kg. Ne sono stati prodotti diversi modelli, ma quello più amato in assoluto è GT2 RS, che monta un motore da 3600 di cilindrata che può erogare così una potenza massima di 620 cavalli.

Quanto costa l’auto di Antonella Clerici?

Non sappiamo quale versione della Porsche 997 possegga Antonella Clerici, ma possiamo comunque farci un’idea del prezzo. Parliamo di un’auto che non tutti possono permettersi, che ha un costo base di circa 100 mila euro. Un’ultima precisazione è d’obbligo: la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno potrebbe essere proprietaria anche di altre vetture, che magari divide con il compagno Vittorio Garrone.