Significato del numero 2: la dualità, fondamento dell’esistenza

Qual è il significato del numero 2? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla cifra che rappresenta la dualità.

Il numero 2 ha un significato assai particolare, che tutti noi potremmo rintracciare in ogni aspetto della nostra esistenza. D’altronde parliamo della prima cifra duale, che ci mette sempre davanti ad una scelta. Vediamo qual è il suo significato, anche nella smorfia napoletana.

Qual è il significato del numero 2?

Numero mistico, il 2 è il simbolo per eccellenza della dualità. Primo nonché inizio dei numeri pari, plasma ogni aspetto della nostra vita: il giorno e la notte, il buio e la luce, l’uomo e la donna, il Sole e la Luna, il male e il bene. E ancora: due mani, due braccia, due occhi, due orecchie, due gambe, due facce per ogni moneta e via dicendo. Niente può esistere senza l’altro, quindi già da questo piccolo aspetto si coglie il profondo significato del 2.

Il numero 2, oltre al dualismo, rappresenta l’attrazione, la repulsione, l’incontro con l’altro e il movimento continuo. Generalmente, le persone che hanno il 2 nella loro data di nascita sono considerate doppie, ambivalenti, un po’ come coloro che sono nati sotto il segno zodiacale dei Pesci, della Bilancia o dei Gemelli. Con una lingua più o meno biforcuta, vivono in un processo dinamico di equilibrio e disequilibrio.

Il numero 2 nella smorfia: che significa?

Il numero 2 ha un significato particolare anche nella smorfia napoletana. Indica ‘a piccerella, ossia la bambina o il bambino. Parliamo di una persona con caratteristiche non ancora ben definite, motivo per cui ha bisogno dell’aiuto dei genitori per crescere formata ed educata. Si tratta, quindi, di un soggetto irrazionale, accostato alla sfera emotiva, quindi all’amore.

Pertanto, nella smorfia il 2 indica novità in arrivo, desiderio di maternità o qualcosa che sta maturando nel tempo. Si tratta di una cifra positiva che rappresenta un progetto in movimento. Questo significato, tra l’altro, si riallaccia a quello della numerologia.