Pechino Express 2026: ex, comici e raccomandati. Svelato il cast ufficiale

Pechino Express 2026: svelato il cast ufficiale. Dieci coppie in gara tra Indonesia, Cina e Giappone nel reality di Sky.

Francesco Totti non sarebbe entusiasta della partecipazione della figlia Chanel, ma Pechino Express 2026 è pronto ad iniziare ed ha finalmente svelato il cast completo della nuova edizione. Le sorprese non mancano. Il reality show di Sky torna con un’avventura tutta nuova che attraverserà tre affascinanti Paesi dell’Estremo Oriente: Indonesia, Cina e Giappone.

Il cast di Pechino Express 2026 è ufficiale: ecco chi parte

La nuova edizione di Pechino Express non ha ancora una data precisa di debutto su Sky, come riportato da Movieplayer, ma lìattesa è già altissima. Venti concorrenti, divisi in dieci coppie, sono pronti a partire per un viaggio estremo tra paesaggi mozzafiato, sfide durissime e colpi di scena.

Alla guida del programma ci sarà ancora una volta Costantino della Gherardesca, accompagnato da tre inviati d’eccezione: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Durante l’evento stampa di settembre erano già state annunciate cinque coppie, ma ora il cast è stato rivelato per intero.

Tutte le coppie al completo e i soprannomi

Nel cast di Pechino Express 2026 troviamo nomi amatissimi dal pubblico. Biagio Izzo e Francesco Paolantoni formano Gli spassusi. Chanel Totti parte in coppia con Filippo Laurino: insieme sono I raccomandati. Spazio anche alla musica con Jo Squillo e Michelle Masullo, che saranno Le DJ, mentre le sorelle argentine Candelaria e Camila Solorzano gareggeranno come Le albiceleste.

Ci sono poi Dani Faiv e Tony 2Milli, alias I rapper; Fiona May e Patrick Stevens, I veloci; Steven Basalari con Viviana Vizzini, Gli ex; Tay Vines e Assane Diop, I comedian; i creator Elisa Maino e Mattia Stanga, I creator; e infine Gaia De Laurentiis con Agnese Catalani, note come Le biondine. Tra colpi di scena, sfide fisiche e paesaggi esotici, ci aspetta una nuova stagione ricca di emozioni.