Ecco tutto quello che c’è da sapere su Pechino Express 2024: da quando inizio ai concorrenti e le tappe che dovranno percorrere.

Ogni edizione si sta rivelando un vero e proprio successo, è così che dopo quella del 2023, su Sky arriva anche Pechino Express 2024. La formula del reality, in cui alcune coppie di concorrenti, in gara tra loro, devono viaggiare attraverso vari stati, senza soldi a disposizione, ma facendosi ospitare dagli abitanti del luogo e chiedendo passaggi, si è rivelata un vero e proprio successo. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo a Pechino Express 2024, da quando inizia a chi sono i nuovi concorrenti.

Pechino Express 2024 quando inizia?

La prima domanda che i fan del programma si stanno ponendo è: quando inizia Pechino Express 2024? Sky, che continuerà a trasmettere il reality, non ha ancora annunciato la data di inizio del programma ma comunque sembra essere certo che bisognerà aspettare la primavera per vedere la nuova edizione: la prima puntata dovrebbe infatti andare in onda tra la fine di marzo e l’inizio di aprile.

Pechino Express 2024: le coppie di concorrenti

L’altro grande quesito riguarda ovviamente i concorrenti di Pechino Express 2024. Anche in questo non ci sono ufficialità ma hanno già iniziato a circolare i primo rumors: tra i protagonisti dovrebbero esserci il cantante Aka7Even, la schermitrice Antonella Fiordelisi, il comico Enzo Salvi, il rapper Jake La Furia, il cantante LDA (Luca D’Alessio) e l’ex calciatore Nicola Ventola. Presto verranno però ufficializzati tutti i nomi.

Pechino Express 2024: le tappe

Non è ancora stato annunciato neppure l’itinerario di viaggio che le varie coppie di concorrenti nella nuova edizione. Secondo alcuni rumors, il viaggio dei protagonisti di Pechino Express 2024 sarà attraverso l’Africa. Le registrazioni delle puntate prenderanno il via in autunno, nel mese di ottobre del 2023.