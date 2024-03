Ecco quali sono le location di Margherita delle stelle, il film su Margherita Hack con protagonista Cristiana Capotondi.

Margherita Hack è stata una delle figure di spicco in ambito scientifico dell’Italia, la prima donna a dirigere l’Osservatorio Astronomico di Trieste. La sua storia l’ha raccontata nel libro autobiografico Nove vite come i gatti che è stato utilizzato per realizzare il film Margherita delle stelle, diretto da Giulio Base e scritto da Monica Capelli e Federico Taddia. Quest’ultimo aveva aiutato proprio Margherita Hack a scrivere la biografia. Vediamo ora quali sono le location di Margherita delle stelle.

Margherita delle stelle: le location

Le location di Margherita delle stelle sono sparse nelle varie città in cui la scienziata ha vissuto, studiato e lavorato. La prima parte del film è stata girata a Firenze, la città dove l’astrofisica è nata: si può riconoscere Piazza Santa Croce, anche se è stata riadattata per tornare all’epoca del fascismo (Margherita Hack è nata nel 1922).

Sempre in Toscana le riprese si sono poi spostate nel borgo di San Miniato, in provincia di Pisa, a Pistoia e a Prato: in quest’ultima città le riprese si sono svolte all’interno del Convitto Nazionale Cicognini. Tra i luoghi delle riprese di Margherita delle stelle c’è ovviamente anche la città di Trieste, dove Margherita Hack ha vissuto molti anni, dove si è consacrata a livello lavorativo avendo diretto l’Osservatorio Astronomico (è stata la prima donna a cui è stato conferito questo incarico) e dove è morta nel 2013.

Margherita delle stelle: il cast del film

A interpretare il ruolo di Margherita Hack in Margherita delle stelle è stata Cristiana Capotondi. Nel cast del film sono poi presenti anche Flavio Parenti, nelle vesti del marito Aldo De Rosa, Cesare Bocci e Sandra Ceccarelli in quelli dei genitori: il padre Roberto Hack e la madre Maria Luisa Poggesi.