La principessa Pauline Ducruet racconta del periodo della sua vita passato in giro per l’Europa con un circo svizzero.

Nipote del Principe Alberto II e figlia della principessa Stéphanie di Monaco, Pauline Ducruet racconta di un periodo della sua vita trascorso con un gruppo circense. La principessa ha girato per tutta l’Europa e ha conosciuto persone di tanti paesi e culture differenti. Quel periodo della sua vita è stata una massima espressione di libertà che Pauline racconta ai microfoni del Sunday Telegraph.

Pauline Ducruet: “In giro con il circo? Un periodo assurdo, ma interessante”

Pauline Ducruet ha trascorso il periodo tra il 2001 e il 2004 in giro per l’Europa con un gruppo circense svizzero. Questo periodo della sua vita è stato molto libero per la principessa che lo ha apprezzato nonostante la stranezza: “Quel periodo della mia infanzia è stato assurdo, ma interessante perché stavo sempre all’aperto con gli animali ed ero con ragazzi di tutto il mondo tedeschi, inglesi, italiani, spagnoli e avevamo il nostro piccolo linguaggio. È stato un momento di pura libertà, di cui non credo possano godere molti ragazzi”.

La vita circense è il prodotto dell’amore della madre di Pauline per l’addestratore di elefanti Franco Knie poi terminata dopo alcuni anni. Ora Pauline ha 18 anni e tanti sogni nel cassetto, sopratutto uno: la moda. Infatti, la principessa ha studiato all’Istituto Marangoni di Parigi e poi alla Parsons School of Design di New York due prestigiose scuole.