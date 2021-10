Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi hanno dato alla luce la loro bambina da due settimane. Il nome della loro figlia è stato finalmente svelato ufficialmente e contiene un elogio alla sua Bisnonna ma anche qualcosa che riconduca all’Italia, dato che la piccola ha anche sangue italiano. Ecco qual è il nome della bambina.

La piccola è nata il 18 settembre, ha solo due settimane ed è il momento di svelare il suo nome: Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Il nome oltre a contenere un evidente richiamo alla Regina Elisabetta contiene anche il cognome del papà ovviamente. L’annuncio arriva anche su Twitter dove i due reali scrivono: “Stiamo bene e Wolfie è il miglior fratello maggiore per Sienna” il fratello della piccola. Nella foto postata ci sono anche impressi i piedini della piccola Sienna che hanno intenerito tutti. Un nome dunque che contiene un punto importante della tradizione reale che farà sicuramente piacere alla Regina. Ecco il post:

👣 We are delighted to share that we have named our daughter Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.



We are all doing well and Wolfie is the best big brother to Sienna. pic.twitter.com/6abMIXDSLT