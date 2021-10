Dayane Mello è finita spesso tra le grinfie del gossip, e non solo per la sua popolarità. Nella sua vita privata, infatti, una costellazione di grandi amori ed ex fidanzati famosi. Uno di loro è il papà della sua Sofia!

La vita privata di Dayane Mello è finita spesso sotto i riflettori, complici il suo successo e la notorietà di alcuni dei suoi ex fidanzati. Dall’amore con Stefano Sala, che le ha regalato la sua meravigliosa figlia Sofia, alla storia con Mario Balotelli, sono diversi i capitoli sentimentali che hanno fatto sognare i suoi fan e inondato le cronache rosa con un carico di curiosità e indiscrezioni. Scopriamo di più…

Chi sono gli ex fidanzati di Dayane Mello?

Nel passato sentimentale della modella Dayane Mello – che nella casa del GF Vip 5 fece discutere per il suo rapporto con Rosalinda Cannavò – ci sono diverse storie d’amore diventate di dominio pubblico anche attraverso i suoi racconti nel reality. Alle spalle la relazione con l’ex tennista cileno Nicolás Massú, vincitore dell’oro olimpico ad Atene 2004, e un flirt con Mario Balotelli che sarebbe durato pochi mesi ma, secondo quanto lei stessa ha rivelato nel corso del Grande Fratello, si innesterebbe in un legame profondo fatto di grande amicizia e complicità.

“Ho avuto una storia con Mario per 3 mesi, poi sono andata a Manchester. Poi ci siamo visti quando è finita la storia con il padre di mia figlia, e ancora 5 mesi fa – aveva detto al fratello del calciatore, Enock Barwuah –. Ogni anno in qualche periodo della mia vita ci siamo visti, in questi 10 anni ci siamo sempre visti. Ci siamo visti in amicizia, amore, a volte solo per guardarci e fare due chiacchiere. È un ragazzo molto speciale, mi vuole bene“.

Nel 2017, Dayane Mello avrebbe avuto una relazione con Carlo Gussalli Beretta, rampollo milanese allora 20enne e poi fidanzato di Giulia De Lellis. La modella, di 8 anni più grande di lui, sarebbe uscita allo scoperto dopo una vacanza a Forte Dei Marmi, e la love story sarebbe durata circa 2 anni. Dayane Mello sarebbe stata piantata in asso via sms, cosa che l’avrebbe fatta soffrire molto.

Dayane Mello, l’ex compagno Stefano Sala e la figlia Sofia

Nella vita privata di Dayane Mello c’è anche il passato al fianco di Stefano Sala, modello ed ex concorrente del GF con cui la modella ha avuto una figlia, Sofia, nata nel 2014. La storia d’amore con l’ex compagno sarebbe stata piuttosto travagliata, e lui l’avrebbe accusata di essere una madre assente.

A darne un ritratto agrodolce è stato lo stesso Stefano Sala: “Dopo un anno insieme inizia una grossa crisi è un tira e molla, da parte sua, devastanti. L’amore era finito, ma oggi lo posso dire, forse non era mai iniziato. Eravamo da sempre due perfetti sconosciuti. C’era una grande passione, questo non lo nego. Ma non c’è mai stato amore. Io sono rimasto abbastanza traumatizzato da questa storia. Ora abbiamo l’affido congiunto di Sofia, ma la bimba vive a casa mia, cresce con me e mi occupo io delle sue spese e dei suoi alimenti questo sia ben chiaro“.

Dayane Mello e i gossip dell’estate 2021 sui suoi fidanzati

Dopo la presunta ombra di un ritorno di fiamma con Mario Balotelli, poi prontamente smentita, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è mostrata tra le braccia di un misterioso uomo nella calda estate 2021 in Brasile, sua terra d’origine. Ad agosto, via Instagram, la modella ha condiviso con i fan la foto di un bacio da favola con una persona fino ad allora sconosciuta ai radar del gossip in Italia. Nell’immagine che ha mandato in tilt i follower, al suo fianco c’è Alexandre Cunha, un modello con cui, a detta di cronache rosa, la passione sarebbe scattata pochi mesi dopo un altro flirt esploso sotto il sole…

Nel maggio precedente, infatti, una esclusiva del settimanale Chi l’aveva paparazzata con Andrea Turino, pizzicati tra un mare di abbracci e i sintomi di una presunta romantica intesa durante una vacanza tra le magiche location della Costiera Amalfitana… Lui, giovane imprenditore e deejay di origini napoletane, era stato dipinto come nuova fiamma della modella, ma i fatti successivi avrebbero sconfessato l’orizzonte di un grande amore…