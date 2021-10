Wanda Nara pubblica uno scatto in intimo che infiamma i follower, tantissimi i commenti positivi per l’ex opinionista del GF Vip.

Wanda Nara ha condiviso uno scatto bollente che ha mandato in tilt i server. La lady dopo aver fatto l’opinionista al GF Vip insieme a Pupo ha accresciuto ancora di più i suoi follower e spesso regala i suoi scatti sensuali al web. Questa volta il look lascia poco spazio all’immaginazione infiammando i fan che la inondano di commenti positivi.

Lo scatto provocante di Wanda infiamma il web

Un top bianco che lascia intravedere il seno, uno slip fucsia di pizzo questo lo scatto di Wanda Icardi che ha infiammato i follower. L’ex opinionista del GF Vip lascia intravedere le sue curve latine e il web si sbizzarrisce con dei commenti di ammirazione per la sua sensualità e bellezza. “Se il corpo ti chiede di riposare, riposa” queste le dichiarazioni della Lady che regala un altro momento sensuale ai suoi follower. Non è la prima volta che Wanda si ritrae in veste sexy, molto spesso i suoi scatti sono stati anche motivo di critica ma non sembra toccare l’influencer. Ecco il post: